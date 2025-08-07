Diário do Nordeste
Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Otávio pergunta para Alberto quanto tempo ele ainda tem de vida, e se uma cirurgia retardaria A Viagem.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 17:05, após 'Tomb Raider - A Origem'. Nesse capítulo, Otávio pergunta para Alberto quanto tempo ele ainda tem de vida, e se uma cirurgia retardaria A Viagem.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Otávio pergunta para Alberto quanto tempo ele ainda tem de vida, e se uma cirurgia retardaria A Viagem. Os espíritos de Diná e Otávio se encontram, em sonho, no jardim da casa de Itatiaia. Diná conta à mãe que sonhou com o encontro no jardim. Ismael manda uma camisola antiga para Estela, que a devolve em seguida. Zeca pede para Téo tratar Lisa direito. Téo diz a Lisa que não se lembra de nada o que fez, e que já começou o tratamento.

Téo pede ajuda a Lisa. Sofia pergunta a Zeca se ele ainda gosta de Naná. Depois, diz a ele que não contou nada para a família sobre o acordo dos dois. O rapaz diz que o filho dela terá um bom pai. Otávio conta a Alberto o sonho que teve com Diná na noite anterior. Otávio, Dudu e Tato vão para Itatiaia. Alberto dá um anel de noivado a Estela de presente de aniversário. Diná conta à família que Téo se recusa a assinar a separação.

Raul diz à família que o problema de Téo é não querer dividir o afeto de Patty. Maroca percebe que o filho está diferente, se arrumando mais. Tato e Bia levam a filha de um amigo de Ismael, que está bêbada, para casa. Mauro encontra Raul numa boate e apresenta a ele algumas amigas. Lisa diz a Carmem que Diná vai dar a separação legal. As duas comemoram, quando Téo, sob influência de Alexandre, diz que não vai assinar nada.

Lisa fica triste com as palavras de Téo. Ismael visita Maroca em Itatiaia e lhe dá um presente. Diná conta seu sonho para Otávio, que se emociona com a coincidência. Otávio revela que sonhou a mesma coisa. Começam os preparativos para o casamento de Zeca e Sofia. Mauro recebe reclamações dos clientes no escritório.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.

