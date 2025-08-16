Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (17/08)

Religioso celebra todos os domingos missa para todo o Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Padre Marcelo Rossi em meio a celebração de missa aos domingos
Legenda: Padre Marcelo Rossi apresenta o mais antigo programa da Globo, transmitido pela primeira vez em fevereiro de 1968

A "Santa Missa com Padre Marcelo" começa a partir das 5h45 deste domingo (17) na TV Globo. A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil, comandada pelo Padre Marcelo Rossi.

O programa, inclusive, é o mais antigo da Globo e foi transmitido pela primeira vez em fevereiro de 1968 para todo o País.

Veja também

teaser image
Zoeira

Thunderbolts* ganha data de estreia no streaming; saiba data e onde assistir

teaser image
Zoeira

No dia em que Glória Maria faria 76 anos, filha e outros famosos prestam homenagem à jornalista

As celebrações também são comandadas pelo Dom Fernando Figueiredo, além de Padre Marcelo.

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' neste domingo (20)?

O programa começa às 5h45 na TV Globo e também pelo Globoplay. A Santa Missa tem previsão de acabar por volta das 06h35.

Assuntos Relacionados
Padre Marcelo Rossi em meio a celebração de missa aos domingos
Zoeira

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (17/08)

Religioso celebra todos os domingos missa para todo o Brasil

Redação
Há -6 segundos
Convidados do programa da Virgínia no SBT em pé dentro do estúdio. grupo Pixote, os ex-ginastas Diego e Daniele Hypólito e a atriz e cantora Mayana Neiva
Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (16/08)?

Programa vai ao ar logo após o 'Esquadrão da Moda'

Redação
Há 54 minutos
foto de trecho do filme indiana jones e os caçadores da arca perdida, que será exibido neste sábado, na Globo
Zoeira

Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sábado, 16

Filme será exibido após “História de Amor - Edição Especial”, às 14:40

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Na imagem, a apresentadora Astridd Fontenelle, o ator e apresentador Marcos Mion e o jornalista Zeca Camargo durante exibição do programa Caldeirão com Mion
Zoeira

Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (16/08)

Edição contará com quadro "Sobe o Som" inteiramente dedicado ao legado dos Beatles

Redação
16 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Rita Batista, Maria Beltrão, Talitha Morete e Thiago Oliveira apresentam o É De Casa
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (16/08)?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay

Redação
16 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025