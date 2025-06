Qual o horário do Sabadou com Virginia hoje (28/06)?

Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (28), às 22h15, no SBT, logo após o "Esquadrão da Moda". No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.