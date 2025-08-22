Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (23/08)?
Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"
Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (23), às 22h15, no SBT, logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa".
No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.
Enquanto Margareth dá opiniões diretas sobre tudo o que acontece, Lucas interage com a plateia e os participantes, garantindo momentos de humor e descontração.
Veja também
Quem vai estar no programa da Virginia?
Neste sábado (23), Virginia recebe três convidados especiais: a apresentadora Christina Rocha, o cantor Dudu Nobre e o ator Kaysar Dadour.
Além dos quadros já consagrados pelo público como "Sabadou Tem Que Beijar" e "Se Beber, Não Fale", a edição terá novidades. Christina Rocha comandará o "Casos de Família Sabadou", ajudando a resolver tretas dos bastidores do programa.
Já Dudu Nobre relembra sua ligação com a música de um jeito especial.
Que horas começa o 'Sabadou com Virginia'?
O programa inicia às 22h15 deste sábado (23), no SBT, logo após a exibição do programa "Bake off Brasil - Mão na Massa".