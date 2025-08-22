Diário do Nordeste
Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (23/08)?

Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena do 'Sabadou' com Virginia, que vai ao ar aos sábados no SBT
Legenda: Virginia, conhecida pela forte influência nas redes sociais, comanda o programa no SBT
Foto: reprodução/SBT

Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (23), às 22h15, no SBT, logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa".

No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.

Enquanto Margareth dá opiniões diretas sobre tudo o que acontece, Lucas interage com a plateia e os participantes, garantindo momentos de humor e descontração.

Quem vai estar no programa da Virginia?

Neste sábado (23), Virginia recebe três convidados especiais: a apresentadora Christina Rocha, o cantor Dudu Nobre e o ator Kaysar Dadour.

Além dos quadros já consagrados pelo público como "Sabadou Tem Que Beijar" e "Se Beber, Não Fale", a edição terá novidades. Christina Rocha comandará o "Casos de Família Sabadou", ajudando a resolver tretas dos bastidores do programa.

Já Dudu Nobre relembra sua ligação com a música de um jeito especial.

Que horas começa o 'Sabadou com Virginia'?

 O programa inicia às 22h15 deste sábado (23), no SBT, logo após a exibição do programa "Bake off Brasil - Mão na Massa".

