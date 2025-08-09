Diário do Nordeste
Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (09/08)?

O programa vai ao ar logo após o "BakeOff Brasil - Mão na Massa"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de Virginia, Margareth Serrão e João Silva no programa Sabadou do SBT
Legenda: Neste sábado, o programa conta com a participação especial de João Silva
Foto: Reprodução/SBT

Músicas, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou" com Virginia Fonseca. O programa vai ao ar neste sábado (9), no SBT, a partir das 22h15, logo após o "BakeOff Brasil - Mão na Massa". 

Toda semana, a influenciadora recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras com a plateia ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e de seu melhor amigo, o influenciador Lucas Guedez.

Quem vai estar no Programa da Virgínia

Neste sábado (9), palco do Sabadou com Virginia recebe Beca Milano, Nadja Haddad, Rodriguinho e Gaab em uma disputa açucarada, com entrevistas reveladoras e a participação especial de João Silva.

Que horas começa o 'Sabadou' com Virginia?

O programa terá início às 22h15 deste sábado (9), no SBT, logo após a exibição do programa "BakeOff Brasil - Mão na Massa".

