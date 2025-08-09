Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (09/08)?
O programa vai ao ar logo após o "BakeOff Brasil - Mão na Massa"
Músicas, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou" com Virginia Fonseca. O programa vai ao ar neste sábado (9), no SBT, a partir das 22h15, logo após o "BakeOff Brasil - Mão na Massa".
Toda semana, a influenciadora recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras com a plateia ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e de seu melhor amigo, o influenciador Lucas Guedez.
Veja também
Quem vai estar no Programa da Virgínia
Neste sábado (9), palco do Sabadou com Virginia recebe Beca Milano, Nadja Haddad, Rodriguinho e Gaab em uma disputa açucarada, com entrevistas reveladoras e a participação especial de João Silva.
Que horas começa o 'Sabadou' com Virginia?
O programa terá início às 22h15 deste sábado (9), no SBT, logo após a exibição do programa "BakeOff Brasil - Mão na Massa".