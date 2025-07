Morre Douglas Souza Arruda, baterista do Karametade

Faleceu nesta terça-feira (22), aos 52 anos, o músico Douglas Souza Arruda, conhecido como Dodô, baterista da banda de pagode Karametade. Ele lutava contra um melanoma, tipo agressivo de câncer de pele, e não resistiu às complicações da doença.

A notícia da morte foi divulgada nas redes sociais por Vavá, vocalista da banda, que prestou uma homenagem emocionada ao amigo.

"É com muita tristeza que anuncio a partida do nosso amigo Dodô, baterista e integrante do Grupo Karametade. A luta foi grande contra um melanoma. Saiba que sua história nunca será apagada, meu irmão, um cara alegre, de sorriso fácil, simpático e uma pessoa incrível, que agora mora lá no céu. Até um dia, meu irmão, seu legado nunca se apagará. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos", escreveu.

Douglas fez parte da formação original do Karametade, grupo que estourou nas paradas brasileiras durante os anos 1990 com sucessos como “Morango do Nordeste” e “Decisão”. Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte. “Descanse em paz, e obrigada por fazer parte de umas das melhores épocas da minha vida”, escreveu uma pessoa. “Meus sentimentos”, disse outra.