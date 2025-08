Horóscopo mensal: veja previsões para os signos no mês de agosto de 2025

Agosto chega com promessas de renovação, clareza e amadurecimento. Depois de um julho intenso e cheio de revisões, esse mês convida a uma virada de chave, como se o céu nos oferecesse um recomeço consciente, mais coerente com a verdade de quem somos. É tempo de acolher a luz da consciência, deixar para trás o que foi confundido e dar espaço para novas formas de existir, criar e se relacionar.

Logo no dia 6, Marte entra em Libra, sinalizando que nossas ações precisam buscar mais equilíbrio e consideração. Não se trata mais de vencer ou convencer a qualquer custo, mas de encontrar pontes possíveis entre vontades e caminhos distintos. Poucos dias depois, a Lua Cheia em Aquário (09/08) ilumina um desejo de liberdade: é hora de romper com padrões antigos, ativar a coragem de ser diferente, sair do piloto automático e experimentar formas mais verdadeiras de viver.

No dia 11, o fim de Mercúrio retrógrado em Leão ajuda a desembaraçar a comunicação e fortalecer a expressão autêntica do que se pensa e sente. Uma conjunção luminosa entre Vênus e Júpiter no dia 12 expande a fé no amor, nas conexões e no prazer de viver. Pode ser um excelente momento para celebrações, encontros e conquistas – tudo aquilo que brota da alma e se irradia como brilho.

No dia 22, o Sol entra em Virgem, trazendo uma mudança de clima: saímos da exuberância leonina para entrar numa fase mais prática e detalhista. A Lua Nova em Virgem no dia 23 marca um momento potente para organizar a vida, rever rotinas e plantar metas realistas que nos ajudem a construir o que realmente importa. E no dia 25, com Vênus entrando em Leão, voltamos a aquecer o coração, desejando viver com mais coragem, presença e dignidade afetiva.

Agosto é um convite para viver com mais verdade e alegria. O céu nos mostra que a felicidade não precisa ser adiada. Está nas pequenas escolhas diárias, no calor de um reencontro, na coragem de se mostrar como se é. É tempo de abrir caminhos, celebrar a própria existência e compartilhar a luz que habita em cada um de nós.

Áries

As relações pedem mais equilíbrio neste mês. Talvez seja hora de ouvir mais e reagir menos. Agosto te chama a colocar sua energia em causas que têm valor coletivo, sem abrir mão de sua identidade. No trabalho, há chance de parcerias importantes. Cuidado com a pressa e o julgamento. No amor, expressar seus sentimentos pode abrir portas antes fechadas.

Touro

Você entra em um ciclo fértil para o autoconhecimento e para mudanças na forma como cuida de si. O céu pede mais presença no corpo, atenção à rotina e foco no que nutre de verdade. Agosto pode trazer revelações sobre sua saúde emocional. Boas oportunidades no campo profissional e afetivo chegam quando você se abre para sair da zona de conforto.

Gêmeos

A vida quer te lembrar do que te dá prazer. Agosto é tempo de se reconectar com sua criança interior, com seus desejos mais puros e autênticos. Pode ser um ótimo mês para atividades criativas, romances e momentos de diversão. Mas também pode vir com decisões importantes. Confie mais no seu coração. O que te faz vibrar tem valor.

Câncer

Você está sendo chamado a reorganizar as bases da sua vida. Agosto pode trazer mudanças no lar ou na forma como se relaciona com a família. É tempo de cuidar das raízes emocionais. No amor, seja claro sobre seus sentimentos. No trabalho, foco em construir com mais estrutura e serenidade. Seus talentos podem florescer quando você se sente seguro.

Leão

Depois de semanas de revisões internas, você sente uma nova chama se acendendo dentro de si. Agosto te dá de volta a confiança para se posicionar com autenticidade. É hora de brilhar sem medo e sem disfarces. Conversas importantes podem acontecer, e elas têm poder de cura. No amor, você atrai mais quando está em paz consigo mesmo.

Virgem

Você inicia um novo ciclo solar e lunar. Agosto marca um ponto de virada, um novo capítulo. O céu te convida a assumir seu valor e começar a escrever a vida com mais coragem. É um excelente mês para plantar intenções, criar novas rotinas e dar forma ao que antes era apenas ideia. Seu coração sabe o caminho: escute-o com atenção.

Libra

Com Marte em seu signo, você pode sentir um impulso para agir, mas também desafios para lidar com conflitos. A vida pede firmeza, sem perder a delicadeza. Agosto traz clareza sobre o que vale sua energia e o que precisa ser deixado para trás. No amor, seja honesto sobre seus desejos. No trabalho, valorize parcerias que te respeitam.

Escorpião

Agosto é um mês de transformação. A Lua Cheia ilumina o que precisa ser encerrado e a Lua Nova te convida a reconstruir. Você está sendo chamado a recuperar seu poder pessoal e deixar para trás ressentimentos. Relacionamentos pedem mais leveza. No trabalho, bons frutos chegam com esforço e alinhamento. Renove sua fé em si mesmo.

Sagitário

O céu amplia sua visão de futuro. Agosto te lembra da importância de sonhar, mas também de colocar o pé no chão para realizar. Amigos, grupos e causas coletivas ganham força. É um bom momento para se conectar com pessoas que compartilham valores. Cuide da comunicação, ela será a ponte para o que você deseja construir.

Capricórnio

Agosto ativa sua vida profissional e seus compromissos de longo prazo. Pode ser um mês decisivo para assumir novas responsabilidades ou rever caminhos. O céu pede mais conexão com seus dons e talentos. Não se esconda. No amor, mostre sua vulnerabilidade. Ela pode ser sua maior força. No trabalho, seja coerente com seus valores.

Aquário

A Lua Cheia no seu signo coloca luz sobre quem você é e o que precisa mudar. Agosto pode trazer encontros marcantes, ideias criativas e vontade de reinventar a vida. O céu te empurra para fora da zona de conforto. É tempo de coragem. No amor, abra espaço para conexões diferentes. No trabalho, suas ideias têm valor – confie nelas.

Peixes

Agosto aprofunda suas emoções e traz a chance de limpar feridas antigas. É um ótimo mês para terapias, reconciliações e para se reconectar com sua espiritualidade. No amor, cuidado com ilusões. Veja o outro com mais realidade e menos projeção. No trabalho, siga a intuição, mas com estratégia. Você pode fazer grandes transformações internas.