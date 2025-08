Horóscopo do Amor: veja previsões para o seu signo em agosto de 2025

Agosto é um mês de revelações e revoluções afetivas. Começamos com desafios: Vênus faz aspectos tensos com Saturno e Netuno já no dia 1º, deixando os sentimentos mais confusos ou até melancólicos. Podemos sentir o peso das expectativas, das decepções e dos limites impostos nas relações. Mas esses encontros também nos mostram o que é real e o que não se sustenta mais. É o início de uma limpeza emocional que se aprofunda ao longo do mês.

A entrada de Marte em Libra no dia 6 traz à tona o desejo de se conectar, de fazer acordos, mas também evidencia os conflitos não resolvidos que rondam os relacionamentos. A Lua Cheia em Aquário no dia 9 ilumina os vínculos que precisam de mais liberdade, autenticidade e espaço para que cada um seja quem é – sem jogos, sem máscaras. É tempo de sair dos padrões e se abrir para novas formas de amar.

O grande ponto de virada acontece em 12 de agosto com a conjunção entre Vênus e Júpiter, que traz expansão, alegria, encontros luminosos e a possibilidade de reconexão com o prazer e com os bons sentimentos. Para alguns, é o retorno da fé no amor. Para outros, o início de algo bonito, leve e inesperado. Ainda mais com Vênus entrando em Leão no dia 25, ativando nossa vontade de ser amado de forma inteira, vista, valorizada.

A última semana do mês traz uma dança intensa de aspectos: trígonos com Saturno e Netuno, sextil com Urano e oposição com Plutão. Ou seja, o céu entrega um verdadeiro portal para transmutar o que é tóxico e renascer nos afetos. É hora de sair do ciclo de controle, drama ou dependência. O amor só floresce quando há liberdade e presença.

Agosto pede coragem para amar com verdade, abrir o coração, brilhar com autenticidade e também se afastar do que te diminui. É tempo de reencontrar a alegria de amar – não apenas ao outro, mas a si mesmo. Quem ama com o coração inteiro, desperta o melhor no outro também.

Previsões do amor por signo – Agosto de 2025

Áries

As tensões do começo do mês podem trazer conflitos nos relacionamentos, especialmente se você estiver tentando controlar demais ou se sentindo limitado. Marte em Libra desafia sua pressa e te convida a ouvir o outro. A Lua Cheia pode revelar sentimentos escondidos. Já no fim do mês, tudo muda: os encontros ficam mais intensos, e um novo brilho surge no seu campo afetivo. O segredo? Abrir espaço para o amor com mais leveza e maturidade.

Touro

Agosto começa mexendo nas suas inseguranças emocionais. O céu te pede para revisar antigas mágoas e parar de carregar aquilo que já deveria ter sido solto. A conjunção Vênus-Júpiter pode abrir caminhos para um amor mais feliz – desde que você permita que o novo chegue. A entrada de Vênus em Leão esquenta o coração, mas também revela onde você ainda espera reconhecimento demais do outro. Ame com autonomia.

Gêmeos

A comunicação nos relacionamentos passa por um processo delicado no início do mês. Pode haver mal-entendidos ou frustrações, mas tudo isso está abrindo caminho para relações mais verdadeiras. A partir do dia 12, você se sente mais disposto a expressar seus sentimentos com espontaneidade. Boas conversas podem aproximar quem está longe. Quem está em busca de romance pode se surpreender com encontros inesperados e intensos.

Câncer

Agosto traz a oportunidade de curar feridas profundas relacionadas ao amor. O começo do mês pode ser difícil, mas necessário: velhos padrões vêm à tona para serem transformados. A Lua Cheia em Aquário ilumina suas necessidades emocionais e te mostra onde você se apega por medo. Com Vênus em Leão, você será convidado a se amar mais e a se valorizar – e isso pode mudar toda a dinâmica dos seus vínculos.

Leão

O mês começa sensível, com Vênus ainda em seu signo enfrentando desafios. Pode bater um sentimento de rejeição ou dúvida. Mas esses sentimentos vêm para te ensinar a não depender tanto da validação externa. A partir do dia 12, tudo se ilumina: autoestima, desejo, presença. Você se torna um imã. Se estiver em um relacionamento, é hora de reacender a chama. Se estiver solteiro, prepare-se para atrair olhares – e afetos – marcantes.

Virgem

As emoções ganham destaque neste mês, mesmo que você tente racionalizar o que sente. Agosto traz encontros com o passado, sonhos intensos e a necessidade de curar dores silenciosas. Vênus em Leão mexe com o seu inconsciente: você pode se apaixonar por alguém fora dos seus padrões ou viver um amor que pede segredo e entrega. No fim do mês, há chance de clareza e estabilidade, mas antes, será preciso atravessar um turbilhão interno.

Libra

Marte no seu signo esquenta os ânimos e também desperta o desejo. Você estará mais magnético, mas também mais exigente com quem se aproxima. Cuidado com atitudes impulsivas, especialmente no começo do mês. Com o tempo, as relações ganham mais maturidade e conexão verdadeira. O amor pode florescer dentro de uma amizade ou com alguém que pensa como você. Seja qual for a forma, o essencial será manter o respeito e o equilíbrio.

Escorpião

O mês começa com tensão, mas logo revela a chance de um recomeço afetivo. Você pode se sentir dividido entre o desejo de controle e a vontade de entregar-se de verdade. A conjunção Vênus-Júpiter pode trazer alguém com quem você se sinta visto e seguro. No fim do mês, a oposição com Plutão pode reacender antigas feridas – esteja atento a padrões repetitivos. O amor pode ser cura, mas só se houver entrega consciente.

Sagitário

Agosto te convida a amar com mais presença. No começo, o céu desafia sua tendência de idealizar ou fugir quando as emoções apertam. Mas a partir da metade do mês, o cenário muda: você se abre para experiências novas e prazerosas. O amor pode surgir em viagens, eventos ou em ambientes de aprendizado. No fim do mês, o céu favorece relações mais maduras, mas sem prender suas asas. Amar também é dar espaço para o outro florescer.

Capricórnio

O amor neste mês vem carregado de profundidade. O começo de agosto pode trazer à tona inseguranças ou sensação de solidão, mas é também um chamado para se cuidar melhor emocionalmente. Com o tempo, as conexões se tornam mais doces e estáveis. A entrada de Vênus em Leão intensifica o desejo e traz à tona sentimentos intensos – inclusive antigos. No fim do mês, prepare-se para viver algo mais transformador.

Aquário

A Lua Cheia em seu signo ilumina o que está guardado no coração. Agosto é um mês para rever suas relações, suas entregas e a liberdade dentro dos vínculos. No começo do mês, algumas frustrações podem surgir, mas elas te mostram o que não está funcionando. O céu vai abrindo espaço para novos encontros, mais leves e verdadeiros. No amor, autenticidade é a palavra-chave. Não tente caber onde não pode ser você.

Peixes

Agosto começa com confusão emocional, mas aos poucos tudo ganha forma. O amor pode estar em lugares discretos, simbólicos ou até espirituais. A conjunção Vênus-Júpiter pode trazer um encontro que aquece seu coração. No fim do mês, o céu favorece reconciliações e relações profundas, mas sem dependência. Seja firme nas suas necessidades e gentil nas suas entregas. Amar também é aprender a se proteger com doçura.