Filho de Schwarzenegger posta foto sem camisa e internet logo associa ao pai: “Bomba de DNA”

Joseph Baena, 24, filho de Arnold Schwarzenegger, publicou uma foto no Instagram, nesta segunda-feira (22), para divulgar o filme ‘Lava’. Em meio a um cenário de floresta, sem camisa e vestindo somente uma bermuda preta, ele, na legenda, provocou: “Comente o que você acha que está acontecendo nesta cena”. Fãs do pai do ator não perderam a oportunidade: “A genética do peito de Arnold”, disse um. “Bomba de DNA”, disse outro.

As comparações com Schwarzenegger foram tantas que a maioria dos comentários na postagem relaciona Baena com ‘O Exterminador do Futuro’ (1985) e ‘O Predador’ (1987), clássicos do cinema estrelados pelo pai.

Baena, que acompanha os passos do astro, divulga, porém, um filme que ele mesmo está estrelando no Havaí. Nos Stories, no mesmo cenário da foto que foi para o feed, ele ainda exibiu flexões e um corpo sarado e oleoso que, de fato, se assemelha ao de Schwarzenegger.

Relação entre pai e filho

Segundo o Monet, da Globo, Baena é filho de Schwarzenegger com Mildred Baena, governanta da casa onde o ator morava com a ex-esposa, Maria Shriver. O caso veio a público em 2011 e provocou o fim do casamento entre Schwarzenegger e Shriver.

Legenda: Schwarzenegger e Baena compartilham mais do que o gosto por atuar: ambos também são amantes do fisiculturismo. Foto: Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com o Monet, em 2012, Schwarzenegger revelou numa entrevista que só descobriu o filho quando ele completou sete anos de idade e as semelhanças entre os dois ficaram mais nítidas. ““[O menino] começou a se parecer comigo. Foi aí que entendi. Liguei os pontos”, afirmou o astro.

Amante do fisiculturismo, tal qual o pai, Baena tem investido na carreira de ator. Já atuou, por exemplo, em 'Scam Squad', 'The Chariot', 'Bully High' e 'Encounters’.