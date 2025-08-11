Diário do Nordeste
Dia dos Pais expõe distância entre Fiuk e Fábio Jr, diz site

O cantor publicou vídeo publicitário com tom irônico e reavivou tensões familiares

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:42)
Zoeira
Legenda: Fiuk e Fábio Jr. estariam sem se falar desde 2023
Foto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram

O Dia dos Pais de 2025 deixou evidente que a relação entre Fiuk e Fábio Jr. continua estremecida. Nesse domingo (10), o cantor e ator compartilhou nas redes sociais uma propaganda para uma empresa de ônibus que, apesar do tom descontraído, soou como uma indireta ao pai.

No vídeo, Fiuk abre a porta de casa como se fosse receber Fábio Jr., mas é surpreendido por sua guitarra.

“Hoje é uma data muito especial e estou aqui para fazer uma homenagem para quem sempre esteve comigo, para quem me ensinou tudo sobre música, para quem me acompanhou nos primeiros passos... Nem sempre a gente teve uma relação muito boa. A gente ficou afastado durante um tempo, mas agora a gente se reencontrou. Você sabe de quem eu estou falando. Ela, minha companheira de viagem. A gente já passou por tanta coisa, mas o amor resiste a tudo. Faça que nem eu, aproveita essa data. Pode ser para abraçar ao seu pai, para fugir dele também (risos)”, diz ele no comercial.

Apesar da aparência de brincadeira, a realidade é mais tensa. Fiuk e Fábio Jr. estão afastados desde 2023, segundo o Extra, mas os atritos são anteriores. A decisão do filho de participar do “BBB 21desagradou o cantor veterano, que não aprovou a exposição da vida íntima. Na época, Fiuk morava em um anexo da mansão do pai, em Alphaville, e, ao sair do reality com o segundo lugar, foi informado de que precisaria se mudar em breve.

Relação estremecida

Mesmo após o programa, pai e filho chegaram a dividir trabalhos e participações em filmes, mas a relação já estava desgastada. Fontes ligadas à família afirmam que a convivência difícil entre Fiuk e Fernanda Pascucci, mulher de Fábio Jr. há 14 anos, também teria contribuído para o distanciamento.

Outro ponto de ruptura ocorreu quando Cristina Galvão, mãe de Fiuk, enfrentou um grave problema de saúde e precisou arcar com altos custos médicos. O cantor teria pedido ajuda financeira ao pai, mas o pedido foi negado. Fiuk, inclusive, não compareceu à festa de 70 anos de Fábio.

No Dia dos Pais de 2024, ele tentou uma reconciliação pública, mas não obteve retorno. “Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, escreveu Fiuk na ocasião. Fábio Jr. não respondeu.

