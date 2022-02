Zé Vaqueiro fala sobre relacionamentos ao som do piseiro em 'Adivinha Aí'; escute

O cantor Zé Vaqueiro lançou o single “Adivinha Aí” em todas as plataformas digitais, nesta quinta-feira (17). A canção apresenta a temática do relacionamento na era moderna, sem compromisso nas redes sociais. A composição é assinada por DJ GB, Batidão Stronda, Gabriel BK e Lucas Macenna.

Além da canção, o pernambucano lança clipe gravado em Fortaleza nesta sexta-feira (18), às 12h. A produção audiovisual, com direção de Pedro HD, apresenta o cantor no palco dando voz ao novo sucesso do repertório.

Escute canção:

“Depois de finalizar um ano muito animador para a minha carreira, onde eu pude crescer ainda mais no cenário nacional, começar o ano já com esse lançamento é a certeza de que o primeiro passo foi dado para um ano de 2022 repleto de conquistas. Tenho certeza de que as pessoas que gostam do meu trabalho vão curtir demais essa música, que foi preparada e pensada nos mínimos detalhes”, declarou o cantor.

A nova música segue a sequência de últimos lançamentos de Zé Vaqueiro, que já possui no repertório canções como “Metade de um Abraço” e “Sentadinha Descarada”, que juntas somam mais de 44 milhões de views no YouTube.