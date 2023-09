Zé Vaqueiro anuncia gravação de 'Pôr do Zé' em Fortaleza

O cantor Zé Vaqueiro anunciou a gravação de uma nova produção musical em Fortaleza (CE). No domingo (1º), ele irá registrar o álbum "Pôr do Zé", no espaço de eventos do Colosso.

O projeto terá participações do cearense Tarcísio do Acordeon. Outro nome convidado, em alta nas redes sociais, é a jovem cantora Marília Tavares. Ele revelou em stories um momento de bastidor ao lado da artista em gravação de feat.

O pernambucano mora há cerca de dois anos e meio no Ceará. Sempre que consegue conciliar agendas, escolhe gravar produções audiovisuais na capital cearense.

Cuidados com o filho

Além da preocupação com o trabalho musical, o cantor Zé Vaqueiro tem olhares voltado ao estado de saúde do segundo filho — o pequeno Arthur.

Nesta semana, a esposa do cantor, a influenciadora Ingra Soares, desabafou sobre a situação do filho caçula do casal. Ele nasceu com Síndrome de Patau. O pequeno segue internado em um leito de Unidade Tratamento Intensivo (UTI).