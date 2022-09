Wesley Safadão rebate suposta rivalidade com Gusttavo Lima: 'não existiu isso'

Wesley Safadão rebateu, nesta sexta-feira (2), o boato de que nutre uma rivalidade com Gusttavo Lima. O cantor classificou como "invenção" a informação de que há hostilidade entre os dois, conforme foi publicado pelo colunista Leo Dias.

"Cada hora é uma coisa que inventam de mim, estou acostumado já. Gusttavo é um grande artista, respeito demais a caminhada dele. Tem espaço pra ele, pra mim e pra todos aqueles que correm atrás dos objetivos, como a gente", disse ao HugoGloss.

"Inimizade"

Segundo afirmou Leo Dias, em publicação realizada nessa quinta-feira (1º), no Metrópoles, a "inimizade" teria começado há sete anos. Na época, em 2015, Gusttavo tentava se recuperar de uma falência financeira — tendo sido obrigado a vender uma série de bens dois anos antes —, enquanto Safadão estourava nacionalmente com o hit "Camarote".

Com o intuito de tentar recuperar o sucesso, o sertanejo teria pedido para gravar uma parceria com o forrozeiro, mas ele teria negado o feat, conforme relatou o colunista. A suposta negativa teria provocado ressentimentos. No entanto, Safadão negou que a situação tenha acontecido.

Wesley Safadão Cantor "Não existe isso de não querer gravar com ele. Nem existiu. Inclusive, acho que sou o artista que mais fez parcerias: são mais de 150, até hoje, com artistas de todo o Brasil", frisou ao HugoGloss.

