Wesley Safadão anuncia data da segunda live realizada por ele em 2021

Em menos de um mês, o cantor Wesley Safadão irá realizar a segunda live produzida por ele em 2021. A transmissão será patrocinada por um grande empresa do comércio eletrônico. Os fãs poderão acompanhar o show virtual no dia 9 de abril, às 20h, pelo YouTube e em um canal de TV por assinatura.

Em março, o cearense realizou a live do show "TBT", projeto de evento com músicas do início da carreira do forrozeiro. Ele cantou músicas inéditas, o que deve ser levado para a nova live também. Ao lado de Tirullipa, o forrozeiro brincou em mais de cinco horas de transmissão.





Wesley Safadão vem divulgando a música "Eu Pulo, Eu Passo" na última semana. A canção foi selecionada em um reality promovido pelo forrozeiro em parceria com uma marca de cerveja. Os episódios da série foram gravados na fazenda do cantor, em Aracoiaba (CE).

Desde o ano passado, Wesley Safadão é um dos nomes da música que realizam apresentações virtuais para arrecadar verbas de marcas regionais e nacionais. Ele também conseguiu doações de alimentos para famílias que estão desamparadas na pandemia do coronavírus e respiradores para hospitais públicos de Fortaleza.