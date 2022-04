Viúvo de Paulinha Abelha revela que continuará cuidando do pai da artista

O viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santos, revelou, em entrevista à revista Quem, que deve continuar cuidando do pai da artista, que faleceu há pouco mais de um mês. A vocalista da banda 'Calcinha Preta' entrou em coma após ser internada com uma insuficiência renal.

O dançarino e modelo continua na casa em que vivia com Paulinha em Aracaju, Sergipe. Na cidade, ele continua sendo um dos responsáveis por Gilson Santos Nascimento, de 66 anos, conhecido como 'Seu Abelha', que tem uma doença degenerativa.

Sobre a morte de Paulinha, ele contou na entrevista que ainda não consegue falar direito sobre o que aconteceu, ressaltando como a situação é difícil em casa.

"Nunca imaginei passar por isso na vida e não desejo a ninguém, porque é uma dor terrível. Mas peço forças a Deus todos os dias para continuar", pontuou.

Cuidados em casa

Ao falar sobre o pai da artista, que conheceu enquanto era dançarino da dupla 'Silvânia e Paulinha', ele lembrou que já cuidava dele junto da esposa.

"O empresário e os integrantes do Calcinha Preta prometeram que vão arcar com as despesas dele. Nós iremos cuidar dele porque o Seu Abelha sempre foi o amor da vida da Paulinha", iniciou.

Atualmente, na mesma casa, ele tem morado com o pai de Paulinha e com a própria mãe. "Estamos tentando ver se conseguimos o home care 24 horas, porque é muito importante, são profissionais da área, que já conhecem o paciente e tem todos os cuidados. É diferente de um cuidador normal. Ele sempre morou com a gente, desde o início do casamento".

Segundo ele, Seu Abelha não fala há três anos e não sabe da morte da filha. "Ele é uma pessoa acamada e tem uma doença degenerativa, então ele hoje não entende muito as coisas, mas sei que ele sente muito a falta da Paulinha. Quando ela chegava dos shows, ia ao quarto, dava cheiro nele, ficava na cama perto dele, sei que ele está sentindo falta disso, mas ele não sabe que ela morreu", disse.

