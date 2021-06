Vicente Nery é vacinado contra a Covid-19; cantor enfrentou doença em internação

O cantor Vicente Nery, 44, entrou para lista de cantores vacinados contra a Covid-19, neste sábado (19). Em abril deste ano. o cearense foi diagnosticado com a doença e chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O forrozeiro recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca no Posto de Saúde Dr. Eduardo Régis Monte Jucá, no bairro Mondubim. "Obrigado meu Deus! Vacinado! Obrigado a todos os profissionais da saúde", escreveu o cantor em publicação no Instagram.

Assista:



Vicente Nery passou nove dias internados em abril. Ele chegou até receber fisioterapia hospitalar para melhorar a respiração. Em 23 de abril, a família do cantor fez uma homenagem durante alta médica na porta do hospital.

Legenda: Emocionado, Vicente Nery chorou durante saída de hospital Foto: Kid Junior/SVM

Forrozeiros vacinados

Além de Vicente Nery, outros nomes do forró também foram imunizados no sábado. Em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, a forrozeira Solange Almeida registrou momento em rede social. Nildinha, voz conhecida da banda Forró Real, também divulgou momento de imunização.