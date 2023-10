Tirullipa faz revelação sobre crise de ansiedade de Safadão: ‘Ele estava muito mal’

Empolgado com a estreia do "Circo do Tirú", seu novo show, Tirullipa celebra a atual fase e explica, em conversa com a Contigo! desta sexta-feira (13), o que o faz tão querido pelos artistas. "O motivo dos famosos gostarem de mim é porque eu sou isso aqui. Eu sou alegria, dentro de fora das redes sociais, dentro e fora dos palcos. Eu sou isso! Quem conhece o Tirú sabe, é alegria 24 horas e não existe tempo ruim", disse.

O humorista ainda acrescentou: "Por mais que eu esteja triste, não consigo passar tristeza para ninguém. A gente costuma dizer que a gente só dá, o que a gente tem. Então eu sou muito feliz, super realizado com a minha família, muito feliz com a minha filha e esposas. Minha família linda, maravilhosa e abençoada por Deus! Então a gente só dá, o que a gente tem. Eu tenho muito amor e muita alegria para dar!".

Em seguida, ele fez uma revelação sobre a amizade com o cantor Wesley Safadão e como tentou ajudá-lo a superar as crises de ansiedade que teve.

"O Safadão foi um dos caras com quem eu me senti muito feliz. (...) Safadão estava muito mal e quando ele quer ficar bem, ele me chama, então todo dia agora estou na casa dele fazendo a Tiruterapia. Terapillipa, a terapia do Tirullipa, é a Tiruterapia. Está dando certo! Tem ajudado não só ele, como muitas pessoas com crise de ansiedade que estão assistindo a gente. Estão se curando com esse gesto maravilhoso, esse dom que Deus me deu de poder fazer a alegria dos meus amigos", explicou.

Tratamento de Safadão

Lembrando que Safadão precisou pausar a carreira por um tempo para cuidar da saúde. Depois de revelar que estava passando por "fortes crises de ansiedade" no início de setembro, o cantor anunciou uma breve pausa na agenda de shows ao longo do mês em questão.

Em sua última apresentação — em Natal, no Rio Grande do Norte —, o cearense de 35 anos afirmou ao público que não estava se sentindo bem nos dias anteriores. Após semanas de cuidado intensivo, voltou aos palcos no dia 29 de setembro. Passando por um processo, como mesmo definiu, disse, no entanto, que não estava ainda 100%.

"Uma das perguntas que eu mais recebi foi: 'Você está bem mesmo?'. Se eu disser para vocês que eu estou 100%, eu estou mentindo. É um processo, mas eu não queria ficar tanto tempo [longe dos palcos], como foi indicado, dois, três meses", comentou.