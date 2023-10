Baú da Taty Girl acontece em Fortaleza neste sábado (14); veja ordem de atrações

Presente no calendário de festas anuais de Fortaleza (CE), o projeto "Baú da Taty Girl" acontece neste sábado (14), no Marina Park. Além da anfitriã, nomes nacionais do forró animam o evento.

O projeto da forrozeira nasceu como um DVD. Em seguida, virou uma label e já percorreu diferentes estados do Nordeste. A edição mais recente ocorreu na quarta-feira (11), em São Paulo.

Na capital cearense, Raphael Alencar — atual namorado da forrozeira — abre a festa.

Veja ordem de atrações:

Raphael Alencar (20h30) Walkyria Santos Calcinha Preta Desejo de Menina Taty Girl

Participações extras

Dois nomes conhecidos desde a década de 1990 pelo público cearense vão abrilhantar o palco em participações ao lado de Taty Girl.

Hits como "Faltou Coragem", "Rubi" e "Mel" são canções mais ecoadas pelo público

Nildinha, voz marcante do Forró Real, e o forrozeiro Zé Cantor, nome que dividiu palco com Taty no Solteirões do Forró, irão dividir canções com a dona do "Baú".

Depois de Fortaleza, a festa conta ainda com datas no Vale do Jaguaribe (CE) e em Recife (PE).

Serviço

Baú da Taty Girl

Atrações: Taty Girl, Calcinha Preta, Walkyria Santos, Desejo de Menina e Raphael Alencar

Local: Marina Park

Ingressos: Virtual Ticket