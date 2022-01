Tiroteio em show de Maiara e Maraisa em Angra dos Reis deixa cinco feridos

Cinco pessoas ficaram feriadas durante um tiroteio que aconteceu, nesta madrugada de sexta-feira (7), em um show da dupla Maiara e Maraisa em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

A ação teria sido uma disputa entre organizações criminosas rivais. O evento era a comemoração do aniversário do município fluminense e aconteceu na praia do Anil, no Centro da cidade.

As vítimas foram identificadas como Andressa de Vitória Júlio, de 21 anos, Diogo Ricarte Dias, de 20, Kauan Silva Martins, de 18, Larissa Santos de Oliveira, de 23, e Gabrielli Barros de Mello, de 20. Informações preliminares indicam que nenhum dos feridos está em estado grave.

O crime foi registrado na 166ª DP por policiais militares acionados por populares para atender o caso.

Nas redes sociais, as cantoras compartilharam vídeos da apresentação e agradeceram o carinho do público, mas não mencionaram o episódio.

Até o momento da publicação deste material, elas não tinham se pronunciado sobre o caso.