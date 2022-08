Thiaguinho comemora 20 anos de carreira no programa Som Brasil especial nesta quarta; veja horário

Em homenagem aos 20 anos de carreira como sambista e pagodeiro, o cantor Thiaguinho ganhará o especial "Som Brasil Apresenta: Meu Nome é Thiaguinho". O programa, produzido pela equipe do "Conversa com Bial", terá exibição nesta quarta-feira (10), às 22h35, após a novela Pantanal.

O cantor será entrevistado por Pedro Bial sobre a sua trajetória e seus hits musicais que rodaram o Brasil, como "Caraca, Muleke" e "Falta Você". Conforme o Estadão, o especial terá a inserção de materiais de arquivo, como fotos, vídeos e shows.

Em entrevista ao g1, o cantor não conteve a empolgação: "hoje, depois de tantos álbuns e conquistas, sinto uma alegria difícil de descrever".

O momento também marca o retorno do Som Brasil para a grade da TV Globo. O programa terá um novo formato, contando com antologias de shows especiais. Thiaguinho será o primeiro homenageado.

Thiaguinho Cantor "Poder ter um especial na TV Globo, onde tudo começou, 20 anos depois, é uma realização. Eu sempre quis ser músico, nunca tive outro foco. Queria um dia gravar um CD, ir em programas de TV, ir no rádio".

O especial terá reprise no canal Multishow na quinta-feira (11), às 20h, e ficará disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Trajetória de Thiaguinho

Thiago André Barbosa, conhecido como Thiaguinho, nasceu em 11 de março de 1983, no município de Presidente Prudente, em São Paulo. A paixão pela música iniciou ainda pequeno e, aos 12 anos, tocava na igreja que frequentava.

Legenda: Cantor Thiaguinho participou de programa de talentos da TV Globo em 2002 Foto: Divulgação/Globo/ Maurício Fidalgo

De acordo com o Estadão, começou a tocar violão na infância e, durante a adolescência, aprendeu a usar o cavaquinho.

Em 2002, aos 18 anos, participou do "Fama", show de talento da Globo. Na data, recebeu a sugestão da apresentadora Angélica de usar o nome no diminutivo. Dois anos depois, integrou o grupo Exaltasamba, no qual ficou entre 2003 e 2012.

Em sua carreira, concentra sucessos como "Ousadia & Alegria" e "Hey, Mundo!". Por esse último álbum, lançado em 2015, conquistou a certificação de platina por ter vendido 160 mil cópias.