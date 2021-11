Teto da casa de Leonardo, em Goiânia, cai após chuva; ninguém ficou ferido

Após chuvas em Goiânia, o teto de gesso da casa onde mora o cantor Leonardo desabou. A esposa do artista, Poliana Rocha, contou nas redes sociais que a mãe dela estava no cômodo ao lado no momento do desabamento. Ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (19) no condomínio de luxo onde mora o cantor. Em vídeos, Poliana agradeceu a Deus por ninguém ter se machucado. As informações são do G1.

"Gente, como Deus é maravilhoso, viu. Estou aqui para exaltar realmente o nome dele. Minha mãe me ligou agora e lá em casa a calha entupiu, entrou folhas e choveu muito hoje o dia inteiro e o teto de gesso desabou. Minha mãe estava sentada na cozinha e não pegou nela em nada", disse.

A mãe de Poliana, Eponina Rocha, apareceu em vídeo publicado pela influenciadora Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, filho de Leonardo. Nas imagens, ela aparece conversando ao telefone, esclarecendo que estava tudo bem.

"Eu não assustei nada não, só o violão que encheu d'água [e mostra o instrumento]", afirmou.