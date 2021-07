Leonardo registra momento raro com os seis filhos reunidos

O cantor Leonardo publicou um encontro raro com os filhos no Instagram, neste domingo (25). Na ocasião, o sertanejo comemorou o aniversário de 58 anos com a família. "Obrigado Deus por mais um ano de vida ao lado da minha família", escreveu ele em postagem.

O registro é raro, já que nem todos os filhos de Leonardo seguem a carreira artística. Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo e Jéssica Beatriz Costa são velhos conhecidos do público. Já Matheus Vargas e Monyque Isabella costumam ser mais discretos e evitar os holofotes.





Em outras fotos, Leonardo posou ainda com a mulher, Poliana Rocha, netos e os respectivos parceiros de seus filhos.



Nos comentários da postagem, nomes como Belo, Lucas Lucco e Tierry parabenizaram o ídolo da música sertaneja pela data,

