Taty Girl realiza apresentação com público presencial em Orlando, nos Estados Unidos

A cantora de forró Taty Girl realizou show em Orlando, nos Estados Unidos, no sábado (5). Anualmente, a cearense passa férias na região com os filhos. Neste ano, ela foi convidada a participar do "Baile da Carol", realizado por um DJ brasileira.

O evento contou com presença da comunidade brasileira residente na Flórida. "Louca" e "Amo Você, Quero Você" foram alguns dos sucessos cantados no show.

Assim como boa parte dos estrangeiros em turismo nos Estados Unidos, a cantora Taty Gil já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele fica até o fim do mês em Orlando para receber a segunda dose da imunização.

Em maio deste ano, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou um decreto que, na prática, revoga todas as restrições no estado relacionadas à pandemia do coronavírus. Entre elas, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos.

Férias em Cancún

Antes de entrar nos Estados Unidos, a cantora Taty Girl precisou passar uma período de quarentena no México. Ela escolheu um resort em Cancún para passar o período com os filhos.

Nos meses de março e abril deste ano, a cantora cearense trabalhou de forma intensificada nas transmissões das lives "Nossa História" e "Nossa História Continua", em Fortaleza. Ele reuniu mais de 10 nomes do forró nas diferentes apresentações virtuais.