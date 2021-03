Taty Girl descobre traições e se separa do marido com quem estava casada há 14 anos

A cantora de forró Taty Girl fez uma live no Instagram para falar sobre a separação do marido com quem é casada há 14 anos. A cearense viveu com o empresário Berg Pedrosa o sonho da vida: ter uma família. Ao lado do ex-companheiro, na última terça-feira (16), ela relatou a separação pela descoberta de traições. Já ele revelou ser vítima de chantagens de pessoas externas ao relacionamento.

A reportagem entrou em contato com a produtora responsável pela carreira de Taty Girl para solicitar uma entrevista. Um dos empresários da cantora informou que Berg Pedrosa seguirá trabalhando com a forrozeira. Ele são sócios. Sobre as chantagens relatadas na live, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi aberto para apuração do caso.

Assista trecho de live:



Segundo Taty Girl, os problemas no casamento começaram há dois meses. O distanciamento do casal era visível nas redes sociais, tanto que os fãs cobravam a forrozeira por fotos e marcações com o Berg Pedrosa. Nesta terça-feira, ao realizar orações ao meio-dia, como de costume , ela disse ter sido tocada para falar com o público sobre o assunto.

"Eu prefiro vir falar que meu marido já me traiu com travesti, com garota de programa. Não sei, talvez até com as minhas amigas. Porque ele ainda não falou e eu ainda não descobri sobre isso. Não sei. De repente, eu não duvido mais de nada", declarou a cantora. Um seguidor criticou a exposição de Taty Girl sobre a separação e ela respondeu: "Você quer saber pela boca dos outros ou pela nossa boca?".

Na transmissão, a forrozeira lembrou ainda o que enfrentou na vida para conseguir o que conquistou. "Eu nem sinto mais pelas coisas que ele fez. Eu me acho uma pessoa muito forte. Apanhei na minha vida desde que minha mãe faleceu quando tinha quatro anos. Que eu fui judiada pelo meu pai e pela mulher dele, que eu fui morar na rua, e o resto tudo vocês já sabem".

Sonho destruído

Na terça-feira, a cantora falou ainda que eles deverão ficar vivendo juntos na mesma casa por conta dos filhos. "Estamos morando juntos ainda e não vamos mudar por enquanto. Porque nossos filhos não merecem passar por isso", relatou Taty Girl. Nesta quarta-feira (18), um dos empresários dela informou que o ex-marido da cantora deve sair da residência para casa de familiares.

Legenda: Taty Girl sempre mostrou a relação amorosa com marido em casa e viagens nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Emocionada, a forrozeira disse ainda que junto ao ex-marido construiu uma família, mas que teve o sonho encerrado pelas traições. "Meu sonho era ter um esposo e os meus filhos. Não sonhava em ter uma casa própria ou ser famosa não. Queria ter minha família. Ele sabe que eu construi minha família e ele acabou com os meus sonhos, destruiu. Mas deus está restaurando isso. O meu coração principalmente, porque eu já apanhei muito e continuo sorrindo".

Ainda em transmissão, a cantora alertou os maridos sobre os cuidados com as esposas e falou em ser transparente com o público. "Homens casados deem valor as suas esposas. Aventura é bom, né? Aventura é muito bom. Se eu chegasse um dia a trair ele acho que ele não aguentaria. Mas a gente suporta, nós mulheres somos bichos fortes. Quero que vocês saibam da minha transparência, da minha verdade, que eu dou sim sempre a cara para bater. Sou muito verdadeira e que eu não escondo nada de ninguém".