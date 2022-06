Taty Girl assume namoro com cantor de forró

O Dia dos Namorados da cantora Taty Girl foi marcado por troca de mensagens e fotos com um novo amor. Em diferentes postagens no Instagram, a forrozeira e o cantor Raphael Alencar revelaram o relacionamento neste domingo (12).

"Conto de fada... achei que não existisse. Aquele tal do amor verdadeiro? Não acreditava mais nesses contos. Aí te conheci e Sim… existe… E príncipe também existe e eu posso provar, mas esse príncipe é meu", publicou Taty Girl com fotos aos beijos com o amado.

Veja declaração de Taty Girl:

O cantor de forró também usou a rede social para desejar feliz dias dos namorados. "Eu senti que era você na hora de orarmos juntos, na preocupação se eu almocei, se dormi bem, se tomei remédio, se estou focado no meu trabalho e em outras milhares de coisas que só você sobe fazer na minha vida. Não vou esticar muito, mas quero que você saiba que somos um só".

Os cantores se encontraram em alguns shows de São João e chegaram a publicar momentos juntos. Eles receberam diferentes mensagens de felicitações pela união.

Quem é Raphael Alencar?

O pernambucano Raphael Alencar é nome consolidado na música com shows na região do Cariri. Ele é conhecido artisticamente como "o Príncipe".

Veja clipe "Lugar de Amor":

O cantor já se apresentou em grandes festas como a tradicional Expocrato. O forrozeiro contabiliza no repertório parcerias com Wesley Safadão e Jonas Esticado.