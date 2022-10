Tarcísio do Acordeon grava DVD em ponto histórico de São Paulo; saiba quando e o local

O cantor e sanfoneiro Tarcísio do Acordeon grava DVD em São Paulo, no dia 9 de novembro. O Vale do Anhangabaú foi escolhido pela produtora do cearense para ser o cenário da produção audiovisual. O evento é gratuito.

Wesley Safadão foi anunciado como uma das atrações em feat. O cantor João Gomes também é outro nome que sinalizou, em vídeo publicado no Instagram, participação na produção audiovisual.

Em dezembro de 2020, na primeira entrevista ao É Hit, o sanfoneiro falou sobre a amizade com Wesley Safadão. "Ele está me dando muitos conselhos, inclusive de investimentos. Conversamos muito sobre futuros trabalhos. Ganhei um grande amigo em 2020".

Trajetória na música

De infância humilde, compartilhada com quatro irmãos, o instrumentista viveu parte da adolescência em Osasco (SP).

Em busca de melhores condições financeiras, a família do sanfoneiro deixou à terra natal. Em 2020, ele retornou todos para o Ceará com a ascensão musical.

Tarcísio do Acordeon aprendeu a tocar violão aos oito anos. Por influência do pai, a música sempre foi presente na vida do forrozeiro. Autodidata de sanfona, ele encarou as notas do instrumento aos 10 anos. Dois anos depois, subiu pela primeira vez em um palco em uma banda de Campos Sales. Aos 14 anos, iniciou as primeiras composições — sem grandes aprofundamentos de narrativa.