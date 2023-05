Simone Mendes ganha declaração de amor do marido no aniversário de 39 anos

A cantora Simone Mendes comemora aniversário de 39 anos nesta quarta-feira (24) e ganhou uma declaração de amor do marido, o empresário Kaká Diniz, exaltando a relação que os dois construíram juntos e relembrando a trajetória do casal.

“Como sou grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Nem sei se sou merecedor de tanto, pedi uma família, mas ele me deu além do que pedi. Eu lembro que quando era solteiro eu não queria voltar para casa, pois lá não tinha alguém me esperando. Hoje, depois de 10 anos eu saio e conto cada minuto para voltar pro nosso lar, pois sei que vocês me esperam”, escreveu Kaká.

“Eu te desejo o mundo meu amor. Eu estou aqui pro que precisar, para te carregar nas minhas costas se for preciso no dia em que suas pernas estiverem cansadas. Eu estou aqui para te honrar, te respeitar e dizer que sim, nos construímos uma família perfeita, sem defeitos, pois os erros são infinitamente menores do que as qualidades. Tenha orgulho, pois você não construiu uma história, você vem construindo um legado onde o seu dom alcança a vida de milhões de pessoas diariamente”, acrescentou.

Nos Stories, Kaká ainda mostrou uma mesa de café da manhã especial para a cantora para celebrar a data. O empresário e a artista têm dois filhos juntos, Henry, de 8 anos, e Zaya, de 2.