Simone Mendes causa polêmica por fazer 'blackface' no Hora do Faro e cena não é exibida

A cantora Simone Mendes, 38 anos, causou polêmica ao se caracterizar com blackface, prática em que a pessoa pinta a pele para imitar uma pessoa negra. No último domingo (14), ela iria participar do programa Hora do Faro, no quadro "Funcionário Famoso", mas o episódio foi vetado pela própria artista. As informações são do portal Notícias da TV.

A atração foi anunciada nos comerciais da Record TV, mas logo teve repercussão negativa. O site NaTelinha detalhou que a ideia da caracterização partiu de Faro. No entanto, por conta das críticas, a equipe da cantora pediu à emissora para não exibir a gravação. Por isso, ela deve agendar uma nova participação no "Hora do Faro".

O quadro "Funcionário Famoso" consiste na presença de uma celebridade fingindo ser de outra profissão e surpreendendo fãs. Simone tinha se disfarçado de uma organizadora de evento de enfermagem. No domingo, o programa bateu recorde negativo de audiência, registrando somente 2,9 pontos na Grande São Paulo.

Forma de estereotipar pessoas negras

Em 2022, o participante do Jogo de Panelas Anderrupson fez blackface e pediu desculpa ao vivo durante o programa "Mais Você". Na época, a apresentadora Ana Maria convidou a especialista em negritude, Rosane Borges, para falar sobre o assunto.

A professora e jornalista detalhou que a prática do blackface surgiu no século 19 nos Estados Unidos. "Um recurso muito utilizado pela aristocracia escravagista, que fazia da técnica uma forma de estereotipar e negar a humanidade das pessoas negras”, detalhou.

Rosane Borges Professora “Não devemos fazer sob nenhuma hipótese, é preciso que a gente avance enquanto humanidade. É preciso que se diga não a uma técnica tão cruel e violadora”.

Ana Maria Braga ainda voltou a criticar a prática após a fala de Rosane. “Esse esclarecimento faz parte da essência do nosso programa e é bom para todo mundo aprender. Tem muita gente que não percebe ainda, mas já está na hora. É um comportamento que não deve se repetir”, concluiu.