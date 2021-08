Sertanejo Sérgio Reis não vai mais lançar disco com parcerias, diz filho do cantor

Após cancelamento em massa das participações, o disco de parcerias de Sérgio Reis, 81, não será mais lançado. A desistência dos convidados aconteceu em reação à divulgação de um áudio do sertanejo que descreve ações violentas contra a democracia.

"Ninguém mais que eu lamenta por isso. Eu vinha gravando e construindo esse projeto há quase cinco anos de gravações. Infelizmente foi assim. O disco não existe mais", disse o filho e produtor de Sérgio Reis", disse o herdeiro do sertanejo ao portal de notícias.

Sérgio Reis é investigado pelos crimes 147, 163 e 262 do Código Penal. O cantor sertanejo causou polêmica após o vazamento de um áudio no qual afirma que caminhoneiros parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desistências

De seis cantores que haviam sido anunciados, cinco deixam a obra: Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes, Guarabyra e Anastácia.

Conforme o G1, as participações estavam gravadas, e os músicos desautorizaram o lançamento. Paula Fernandes foi a única que disse que continuaria no álbum.

