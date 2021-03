Sertanejo Edson, dupla de Hudson, é internado com Covid-19

O sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado em um hospital particular localizado na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (4), pela assessoria de imprensa do cantor.

De acordo com a equipe, ele apresentou sintomas leves da doença e recebeu tratamento em casa.

"Porém, com a evolução do quadro, Edson buscou os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês, onde permanece em situação estável até o exato momento", explicou a nota.