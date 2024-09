'Sejam honestos e justos', diz Gusttavo Lima em primeiro show após ter prisão revogada

O cantor Gusttavo Lima realizou, na noite dessa sexta-feira (27), o primeiro show após a revogação do mandado de prisão contra ele na Operação Integration. A apresentação ocorreu em Marabá, no Pará, no Festival Plus. Fãs ergueram cartazes e arremessaram presentes para o artista, que falou em honestidade no final do espetáculo.

Sem conceder entrevistas, o sertanejo subiu aos palcos pouco depois da meia-noite. Segundo informações da Folha de S. Paulo, as equipes de mídia da produtora do evento só puderam se aproximar para filmar e fotografar a apresentação a partir da metade do show. A imprensa não teve acesso e ficou distante do palco.

Durante o show, Gusttavo Lima leu mensagens que fãs escreveram nos cartazes e agradeceu a recepção do público e à organização do evento. "Faça o certo, porque o errado todo mundo faz", repetiu várias vezes o cantor, segundo a Folha de S. Paulo.

"Sejam honestos e justos, para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar", disse ele.

Nas redes sociais, a esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suíta, compartilhou nas redes sociais uma mensagem de áudio que enviou ao marido antes da apresentação.

"Nunca se esqueça que você é o embaixador, o maior do mundo. Por isso eles estão tentando te desestabilizar, para te tirar desse lugar, não aceita. Faça uma ótima entrega hoje, tô daqui mandando muitas energias positivas", disse.

INVESTIGAÇÃO

O cantor teve prisão decretada pela Justiça de Pernambuco na segunda-feira (23), no âmbito da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro, que também levou à prisão da influenciadora Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra.

A juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, também havia determinado a suspensão do passaporte de Gusttavo Lima e do certificado de registro de arma de fogo e eventual porte.

A prisão foi revogada na terça-feira (24), e o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão também anulou a suspensão dos itens.

Conforme as investigações, Gusttavo Lima teria dado suporte a dois foragidos em um avião. A ordem de prisão expedida apontava suposta "conivência" do cantor com foragidos, o que segundo a justificativa da juíza compromete a integridade do sistema judicial.

A decisão aponta que no retorno de uma viagem à Grécia, uma aeronave transportou Gusttavo e dois foragidos da Operação Integration, que teriam sido deixados em outro país. Os foragidos em questão são José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, e a sua esposa Aislla Rocha.

Em nota, a assessoria jurídica do cantor disse que recebeu com "muita tranquilidade e sentimento de justiça" a decisão do desembargador e disse que a relação de Gusttavo com a empresa investigada era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave".