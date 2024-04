Samba Brasil Fortaleza confirma shows de Sorriso Maroto, Péricles e Ferrugem em agosto

Sorriso Maroto, Péricles e Ferrugem estão confirmados no Samba Brasil Fortaleza, que acontece no dia 10 de agosto no Marina Park. Kamisa 10, Chrigor, Salgadinho e Davizão também compõem o line-up.

O Samba Brasil 2024 terá um palco 360°, com apresentações de artistas locais nos intervalos. A estrutura do evento será dividida em dois setores: open bar e área VIP.

"Samba Brasil é mais do que um evento, é uma celebração da nossa cultura e tradição. Estamos ansiosos para proporcionar momentos inesquecíveis aos nossos espectadores", declara Eugênio Parente, um dos sócios do evento.

A venda de ingressos terá início no dia 7 de maio, no site seutickets.com.br. Os valores variam de R$ 130 a R$ 480.

Samba Brasil Fortaleza

Quando: 10 de agosto, a partir das 16 horas

Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil

Quanto: Área Vip R$ 130 (individual), R$ 240 (duplo) ou R$ 330 (triplo) / Open Bar R$ 250 (individual) ou Duplo R$ 480 (duplo).

Classificação: 16 anos (Área Vip) e 18 anos (Open Bar)

Vendas: seutickets.com.br