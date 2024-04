Wesley Safadão vai gravar 'TBT 3' dentro da Arena Castelão e anuncia data do evento

O cantor Wesley Safadão anunciou no Garota Vip Fortaleza, na madrugada de domingo (28), a gravação do projeto "TBT 3" na capital cearense para o mês de dezembro deste ano.

"Será um presente para Fortaleza. Preparem o coração ", ressaltou o cantor cearense aos fãs. O forrozeiro declarou ainda que a gravação deve ocorrer no dia 14 de dezembro, dentro da Arena Castelão - algo que falta para ele pontuar na carreira musical.

O anúncio também foi feito por Wesley Safadão nas redes sociais, na manhã deste domingo (28). "Fortaleza, eu te amo demais! Ingressos esgotados, mais de 40 mil pessoas presentes ontem no nosso @GarotaVip. Mais uma vez, fizemos história, mas não vamos parar por aqui", iniciou a postagem no Instagram.

É com esse sentimento de emoção, alegria e gratidão que tenho o prazer de anunciar que Fortaleza será palco do nosso @TBTdoSafadao 3. Anotem na agenda: 14 de dezembro estaremos juntos eternizando mais um marco importante na minha carreira! Vocês estão prontos? Porque eu já tô preparado e querendo!" Wesley Safadão Em publicação no Instagram

Gravado em 2019, o primeiro DVD do projeto "TBT" foi registrado em Fortaleza (CE). O cenário foi composto por mesas de bar, enquanto no palco um grande jukebox foi visto com projeções sobre cada música.

O repertório fez tanto sucesso que a marca virou label. No setlist, ele reuniu grandes hits do início da carreira musical. Músicas como "Juras de amor" ganharam nova roupagem na voz do cearense.

Um segundo volume do "TBT" foi gravado em Caruaru (PE), cidade que o cantor já realizou grandes eventos juninos. "Agora vai ser pra valer", "Jejum de amor", "Vem pro meu lounge" e Lendas e mistérios foram gravadas acompanhadas com orquestra.

Além de Wesley Safadão, no Garota Vip Fortaleza 2024, se apresentaram a dupla Mari e Rayane, o cantor Luan Santana e, em trio elétrico, o baiano Léo Santana.