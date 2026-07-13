Relembre clássicos do rock que ganharam versão em forró

Lista inclui versões de Nirvana, Beatles e Evanescence.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 07:00 (Atualizado às 07:43)
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Legenda: "Paulinha", da banda Calcinha Preta, é versão de "Without You", da banda de rock Badfinger.
Foto: Divulgação.

Neste dia 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock, gênero musical que não embala apenas os fãs das bandas e artistas ligados a ele. 

Isso porque alguns dos maiores clássicos de outro gênero vieram dos acordes e melodias de músicas roqueiras: o forró.

Para celebrar a data, o Diário do Nordeste listou algumas músicas de rock que viraram hits do gênero musical tipicamente nordestino. Confira!

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“Paulinha” - Calcinha Preta / “Without You” - Badfinger

O grupo Calcinha Preta é célebre por transpor diferentes clássicos do rock para o forró, transformando as versões em novos clássicos. Um exemplo é “Paulinha”, música dedicada à vocalista Paulinha Abelha (1978-2022).

Lançada em 2007, a canção tem como original a música “Without You”, da banda britânica Badfinger, que já foi regravada também por nomes como Mariah Carey, em 1994.

“O Navio e o Mar” - Calcinha Preta / “Send Me an Angel” - Scorpions

Outro exemplo de versão de forró de um clássico do rock lançado pela banda Calcinha Preta é “O Navio e o Mar”, de 2005, que vem vem de “Send Me An Angel”, dos Scorpions, lançada originalmente em 1990. 

Descrita como uma “power ballad” (baladas lentas e com tom emocional), a original aborda temas como gratidão e bondade. Já o clássico do forró traz uma letra mais romântica, típica das canções do gênero na época.

“Meu mundo sem você” - Noda de Caju / “My Immortal” - Evanescence

Em 2008, no álbum “Nossa História de Amor”, o grupo Noda de Caju lançou a música “Meu mundo sem você”, versão de “My Immortal”, canção de 2003 da banda Evanescence.

A letra original, com elementos góticos (“Essas feridas parecem não cicatrizar / Essa dor é muito real”, em tradução) dão lugar a uma letra também sofrida, mas romântica: “Hoje meu mundo não é feliz / Sem ter você junto a mim”.

“Difícil Te Amar” - Painel De Controle / “Yesterday” - Beatles

Um dos maiores clássicos da banda britânica Beatles, “Yesterday” inspira “Difícil Te Amar”, do grupo Painel de Controle, que faz parte do disco “Painel de Controle, Vol. II”, de 2002.

A canção de 1965, marcada por guitarra e um quarteto de cordas, se transforma em um forró com sanfona, saxofone e bateria.

“Nunca Mais” - Nattan e Xand Avião / “I Don't Want to Talk About It” - Rod Stewart

Parceria recente entre Nattan e Xand Avião, “Nunca Mais” toma emprestada a melodia do clássico “I Don't Want to Talk About It”, de Rod Stewart.

A música, lançada em 1975, é ela mesma uma versão da faixa homônima de 1971 da banda de rock Crazy Horse.

“Liga o Som” - Romim Mahta e Forró Estourado / “Come As You Are” - Nirvana

O cantor e compositor Romim Mahta escreveu a letra de “Liga o Som” em 2011, inspirado pelos acordes de guitarra de “Come As You Are” que o baixista tocou em meio a uma passagem de som do Forró Estourado.

O clássico do grunge, escrito e cantado por Kurt Cobain, ganha outra roupagem com letra mais animada: “Eu vou ligar meu paredão / Que é pra galera curtir”.

Outras versões


"Caranguejo" - Toca do Vale / "(I Just) Died in Your Arms" - Cutting Crew


"Agora estou sofrendo - Calcinha Preta / "Bleeding Heart" - Angra

 

"Minha alma gêmea é você" - Desejo de Menina / "Angels" - Robie Willians

 

"Te quero mais" - Forró da Brucelose / "Sweet child o'mine" - Guns 'n Roses


"Salve o nosso amor" - Mulheres Perdidas / "I remember you" - Skid Row




"Nosso amor é maior" - Moleca 100 Vergonha / "Beatiful" - Marillion

 

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