Solange Almeida encontrou Bonnie Tyler na TV e cantou hit em versão de forró

Americana fez questão de elogiar o trabalho da artista.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 09:13
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Legenda: Bonnie elogiou voz de Solange Almeida.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A cantora Solange Almeida prestou uma homenagem à artista galesa Bonnie Tyler nas redes sociais e relembrou um dos momentos mais marcantes da carreira: o encontro entre as duas no programa "Altas Horas", da TV Globo, em 2022. Na ocasião, Solange apresentou "Eclipse do Meu Coração", versão brasileira inspirada no clássico mundial "Total Eclipse of the Heart", e emocionou a dona do sucesso, que elogiou a interpretação da cantora baiana.

Ao compartilhar o vídeo da participação no programa, Solange lamentou a morte de Bonnie Tyler e escreveu a mensagem: "Descanse em paz", acompanhada de emojis de coração e de um rosto chorando.

Veja versão em forró:

O encontro aconteceu durante a primeira turnê de Bonnie Tyler pelo Brasil. No palco do "Altas Horas", Solange interpretou "Eclipse do Meu Coração", releitura lançada em 2021 em parceria com Luana Prado. A adaptação levou a força da clássica power ballad para o universo do forró e do sertanejo, conquistando espaço nas plataformas digitais e repercutindo entre os fãs.

Na ocasião, Bonnie Tyler assistiu à apresentação e fez questão de elogiar a versão brasileira da música.

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 "Solange tem uma voz linda e fez uma versão completamente diferente. Foi divertido ouvir 'Total Eclipse of the Heart' de uma outra forma", declarou a cantora.

O momento ganhou grande repercussão nas redes sociais e foi apontado pelos fãs como uma demonstração da aprovação de Bonnie Tyler à adaptação brasileira de um de seus maiores sucessos.

Versão brasileira de um clássico

Lançada em 2021, "Eclipse do Meu Coração" trouxe uma nova leitura para "Total Eclipse of the Heart", um dos maiores êxitos da carreira de Bonnie Tyler. A parceria entre Solange Almeida e Luana Prado aproximou o clássico internacional do público brasileiro, misturando elementos do forró e do sertanejo sem perder a essência romântica da composição original.

A homenagem publicada por Solange resgatou justamente esse momento de reconhecimento internacional, que permanece como um dos encontros mais simbólicos entre a cantora brasileira e um dos maiores nomes da música pop mundial.

Bonnie Tyler construiu uma carreira de sucesso internacional com canções como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" e "It's a Heartache", tornando-se uma das vozes mais marcantes da música nas décadas de 1970 e 1980.

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