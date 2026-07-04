Cantora Danieze Santiago denuncia ex-marido por violência doméstica

A cantora Danieze Santiago denunciou o ex-marido, o empresário Carlos Neto, por violência doméstica. Segundo o processo, ela foi vítima de violência física, psicológica, moral e patrimonial. A artista suspendeu a agenda de shows marcada para este final de semana.

A denúncia foi feita na Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde Danieze tem residência. A denúncia foi tornada pública neste sábado (4) por meio de nota divulgada pela defesa da cantora, que tambpem se pronunciou nas redes sociais.

Na nota, fica registrado que Danieze fez um boletim de ocorrência (BO) contra Carlos Neto, com quem manteve um relacionamento de mais de 10 anos e tem uma filha, Sofia.

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Além dos episódios de violência, a cantora destaca que o marido exercia controle sobre a vida "pessoal e profissional" dela.

"Tenho motivos fortes para continuar", diz Danieze

Por meio dos stories do Instagram, a cantora se manifestou no início da tarde deste sábado. Ela destaca que está com a filha, junto de familiares e que, mesmo tendo suspendido a agenda de shows, em breve estará de volta aos palcos.

Legenda: Danieze Santiago foi casada por mais de dez anos com o empresário Carlos Neto. Ela o acusa de violência doméstica. Foto: Instagram/Reprodução.

"Estou bem fisicamente, mas psicologicamente ainda não estou. Estou tendo apoio da minha família, amigos e pessoas que nunca imaginei e que estão me ajudando. Estou passando por um momento muito difícil, mas em breve estarei bem, tenho fé", disse.

"Em breve estarei de volta aos palcos, faz parte da minha vida, é o que me move, e vou voltar muito mais forte do que antes. Tenho motivos muito fortes para continuar, e um deles é a minha filha, que depende de mim, e vocês, que jamais abandonaria. Estou com minha família, bem, e isso vai passar em breve", completou Danieze.

Quem é Danieze Santiago?

A artista é natural de Uiraúna, no interior da Paraíba, mas atualmente mora em Fortaleza. Aos 29 anos, é referência no forró romântico. Dona de hits como "O mundo vai cobrar", "Te amo baby", "Amorzinho" e "É que eu não te esqueci".

A artista participou das bandas "Moleca 100 Vergonha" e "A Loba", mas segue em carreira solo.