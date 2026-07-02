Morte de Neto Araújo faz Cavaleiros do Forró acumular perdas de quatro ex-cantores

A morte de Neto Araújo, aos 42 anos, voltou a colocar a banda Cavaleiros do Forró no centro de uma sequência de perdas que marcou a história do grupo ao longo dos últimos 20 anos. Antes dele, os ex-vocalistas Inácio Alexandre, Eliza Clívia e Gabriel Diniz também morreram em diferentes circunstâncias. Além dos cantores, o guitarrista Edivan Paulo da Silva também perdeu a vida enquanto integrava a banda.

Natural de Pendências, no Rio Grande do Norte, Neto Araújo morreu na cidade onde nasceu. A Polícia Civil informou que investiga o caso e aguarda o resultado da perícia para esclarecer as circunstâncias da morte.

Inácio Alexandre morreu em acidente com ônibus

A primeira grande tragédia envolvendo integrantes da Cavaleiros do Forró ocorreu em 2005. O vocalista José Inácio Alexandre da Silva morreu em um acidente entre dois ônibus na BR-304, no Rio Grande do Norte, quando a banda seguia para cumprir uma agenda de apresentações.

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Na mesma colisão também morreu o guitarrista Edivan Paulo da Silva. O acidente deixou ainda outras vítimas fatais.

Após a morte de Inácio Alexandre, Neto Araújo foi convidado pelo empresário Alex Padang para assumir os vocais da banda, iniciando uma das passagens mais marcantes de sua carreira.

Eliza Clívia morreu em acidente de trânsito

Em junho de 2017, a cantora Eliza Clívia morreu aos 36 anos em um acidente de trânsito em Aracaju, em Sergipe. Na época, ela estava em carreira solo havia quatro meses.

Eliza integrou a Cavaleiros do Forró entre 2003 e 2013 e participou de diversos sucessos do grupo, dividindo os vocais com artistas como Inácio Alexandre, Neto Araújo e, posteriormente, Gabriel Diniz.

No mesmo acidente morreu o marido da cantora, o baterista Sérgio Ramos.

Gabriel Diniz morreu em queda de avião

Dois anos depois, em maio de 2019, a música nordestina foi novamente surpreendida pela morte de outro ex-vocalista da banda.

Gabriel Diniz morreu aos 28 anos após a queda de um avião de pequeno porte em Sergipe. O cantor integrou a Cavaleiros do Forró entre 2010 e 2011, antes de alcançar projeção nacional em carreira solo com o sucesso "Jenifer".

Na ocasião, a Cavaleiros do Forró publicou uma homenagem nas redes sociais e lamentou a morte do artista.

Nova perda marca a história da banda

Com a morte de Neto Araújo, a Cavaleiros do Forró passa a acumular a perda de quatro ex-vocalistas — Inácio Alexandre, Eliza Clívia, Gabriel Diniz e o próprio Neto — além do guitarrista Edivan Paulo da Silva, todos lembrados como nomes importantes na trajetória de uma das bandas mais tradicionais do forró.