Morre Neto Araújo, cantor da banda Collo de Menina

O cantor Neto Araújo da banda de forró Collo de Menina, morreu nesta quinta-feira (2). A informação foi confirmada pelo próprio grupo por meio de uma nota publicada nas redes sociais na manhã de hoje. O artista tinha 42 anos e havia completado aniversário na última terça-feira (30).

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o empresário Bervan Morais, um dos proprietários e empresário responsável pela agenda de shows do grupo, informou que o artista estava de folga na cidade natal dele, em Pendências (RN), quando passou mal e sofreu um infarto.

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O artista havia completado aniversário na última terça-feira (30).

De acordo com a página Forró Nordeste, especializada na cobertura do cenário forrozeiro, o cantor foi encontrado sem vida pela esposa, na residência onde morava, no município de Pendências (RN). Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado publicado no Instagram, a Collo de Menina lamentou a morte e destacou a trajetória do cantor dentro do grupo.

Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor Collo de Menina Banda

O velório e o sepultamento acontecerão em Pendências, cidade onde o cantor nasceu. De acordo com o empresário, o enterro está previsto para esta sexta-feira (3), com horário ainda aguardando confirmação da família.

Cantor retornou à banda em 2025

Neto estava na terceira passagem pela Collo de Menina. A primeira ocorreu entre 2007 e 2010. Em seguida, ele retornou em 2011, permanecendo até 2012. O reencontro mais recente com o grupo aconteceu em novembro do ano passado.

Durante o período de festas juninas deste ano, o cantor participou de uma intensa maratona de apresentações. Conforme Bervan Morais, a banda realizou 22 shows durante a temporada de São João.

Neto deixa três filhos: duas filhas e um filho. Segundo Bervan Morais, uma das filhas mora em Pendências com a esposa do cantor, outra vive em Assú, também no Rio Grande do Norte, e o filho reside em Fortaleza. O artista também já era avô.

Dedicação musical

O grupo de forró também ressaltou que o artista será lembrado pela dedicação à música e pelo legado deixado aos fãs e colegas.

"A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz a nota de pesar.

A mensagem é encerrada com uma mensagem de solidariedade aos familiares e amigos. "Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa saudade".

Amigos lamentam partida de artista

O cantor Batista Lima, nome conhecido por passagem na banda Limão com Mel, escreveu: "Meu Senhor Jesus! Que notícia triste para todos nós! O forró está de luto e todos nós amigos e companheiros da música ficamos sem chão. Estou sem acreditar!".

Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Tropykália, comentou partida de amigo da música em rede social. "Que notícia triste. Que Deus te receba em Sua morada, vá em paz meu amigo".

Laninha Show também desejou pesar aos familiares do forrozeiro em mensagem: "Não dá pra acreditar meu Deus. Meus sentimentos a todos familiares e amigos".