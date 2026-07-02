Collo de Menina cancela dois shows após morte de Neto Araújo

A morte do cantor Neto, da banda de forró Collo de Menina, provocou o cancelamento de dois shows que o grupo faria neste fim de semana. As apresentações estavam marcadas para Bom Princípio, no Piauí, nesta sexta-feira (3), e Cajazeiras, na Paraíba, no sábado (4), mas foram suspensas após o falecimento do artista, aos 42 anos.

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o empresário Bervan Morais, um dos proprietários e empresário responsável pela agenda de shows do grupo, informou que as datas serão remarcadas e que a expectativa é de retomada da programação já na próxima semana.

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A banda viajava hoje à noite para o Piauí. Tinha show amanhã em Bom Princípio e, no sábado, em Cajazeiras. Os shows foram cancelados e a gente vai remarcar uma nova data. Semana que vem vamos ter que seguir a agenda Bervan Morais Empresário

Segundo o empresário, Neto estava de folga em casa, na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte, onde morreu. Ele informou que a causa da morte foi um infarto.

Banda vinha de maratona de apresentações

Antes da pausa forçada, a Collo de Menina encerrava uma intensa agenda de São João. Conforme Bervan Morais, o grupo realizou 22 shows durante o período junino.

Neto havia retornado à banda em novembro de 2025, marcando a terceira passagem dele pelo grupo.

Ele integrou a Collo de Menina entre 2007 e 2010, voltou entre 2011 e 2012 e, no ano passado, retomou novamente os vocais da banda.

Velório e sepultamento

O cantor completou 42 anos na última segunda-feira (30). O velório e o sepultamento ocorrerão em Pendências, cidade natal do artista, no Rio Grande do Norte. O enterro está previsto para esta sexta-feira (3), em horário que será definido pela família.

Neto deixa três filhos e uma neta. A morte foi comunicada oficialmente pela Collo de Menina na manhã desta quinta-feira (2), por meio de uma nota de pesar publicada nas redes sociais.