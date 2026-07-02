Collo de Menina cancela dois shows após morte de Neto Araújo

No mês passado, em turnê junina, banda fez 22 apresentações.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 13:29
capa da noticia
Legenda: Neto Araújo estava de folga em casa, na cidade de Pendências (RN).
Foto: Reprodução/Istagram.

A morte do cantor Neto, da banda de forró Collo de Menina, provocou o cancelamento de dois shows que o grupo faria neste fim de semana. As apresentações estavam marcadas para Bom Princípio, no Piauí, nesta sexta-feira (3), e Cajazeiras, na Paraíba, no sábado (4), mas foram suspensas após o falecimento do artista, aos 42 anos.

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste —  o empresário Bervan Morais, um dos proprietários e empresário responsável pela agenda de shows do grupo, informou que as datas serão remarcadas e que a expectativa é de retomada da programação já na próxima semana.

Veja também

Imagem da notícia: Toca do Vale tem problema de pressão e cancela shows por tempo indeterminado
Opinião

Toca do Vale tem problema de pressão e cancela shows por tempo indeterminado

Imagem da notícia: Morre Neto Araújo, cantor da banda Collo de Menina
É Hit

Morre Neto Araújo, cantor da banda Collo de Menina

A banda viajava hoje à noite para o Piauí. Tinha show amanhã em Bom Princípio e, no sábado, em Cajazeiras. Os shows foram cancelados e a gente vai remarcar uma nova data. Semana que vem vamos ter que seguir a agenda
Bervan Morais
Empresário

Segundo o empresário, Neto estava de folga em casa, na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte, onde morreu. Ele informou que a causa da morte foi um infarto.

Banda vinha de maratona de apresentações

Antes da pausa forçada, a Collo de Menina encerrava uma intensa agenda de São João. Conforme Bervan Morais, o grupo realizou 22 shows durante o período junino.

Neto havia retornado à banda em novembro de 2025, marcando a terceira passagem dele pelo grupo.

Ele integrou a Collo de Menina entre 2007 e 2010, voltou entre 2011 e 2012 e, no ano passado, retomou novamente os vocais da banda.

Velório e sepultamento

O cantor completou 42 anos na última segunda-feira (30). O velório e o sepultamento ocorrerão em Pendências, cidade natal do artista, no Rio Grande do Norte. O enterro está previsto para esta sexta-feira (3), em horário que será definido pela família.

Neto deixa três filhos e uma neta. A morte foi comunicada oficialmente pela Collo de Menina na manhã desta quinta-feira (2), por meio de uma nota de pesar publicada nas redes sociais.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento Artes Cultura e Entretenimento/São João

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Collo de Menina cancela dois shows após morte de Neto Araújo
É Hit

Collo de Menina cancela dois shows após morte de Neto Araújo

No mês passado, em turnê junina, banda fez 22 apresentações.

João Lima Neto

Há 46 minutos

Imagem da notícia Morre Neto Araújo, cantor da banda Collo de Menina
É Hit

Morre Neto Araújo, cantor da banda Collo de Menina

Banda de forró publicou homenagem em rede social, nesta quinta-feira (2).

João Lima Neto

Imagem da notícia Filho de Zé Cantor produz looks juninos do pai em turnê: 'É um privilégio'
Opinião

Filho de Zé Cantor produz looks juninos do pai em turnê: 'É um privilégio'

Mãe de forrozeiro e cidade natal foram homenageados em peça.
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto

Imagem da notícia Simone Mendes lançará projeto 'Minhas Memórias' no fim do ano: 'Presente aos meus fãs'
É Hit

Simone Mendes lançará projeto 'Minhas Memórias' no fim do ano: 'Presente aos meus fãs'

Cantora gravou cinco músicas inéditas na produção audiovisual.

João Lima Neto

Imagem da notícia Xand Avião e Riquelme juntos de novo? Cantor e baterista tocam em Aracaju
É Hit

Xand Avião e Riquelme juntos de novo? Cantor e baterista tocam em Aracaju

Cantor também citou importância de Solange Almeida ao forró.

João Lima Neto

Imagem da notícia Toca do Vale tem problema de pressão e cancela shows por tempo indeterminado
Opinião

Toca do Vale tem problema de pressão e cancela shows por tempo indeterminado

Cantor passa por exames nesta segunda-feira (29).
Foto de João Lima Neto

João Lima Neto

Imagem da notícia Palpites Brasil x Japão: veja apostas de Simone Mendes, Léo Foguete e Luiz Carlos, do Raça Negra
É Hit

Palpites Brasil x Japão: veja apostas de Simone Mendes, Léo Foguete e Luiz Carlos, do Raça Negra

Seleções se enfrentam nesta segunda-feira, às 14h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo, no Estádio de Houston.

João Lima Neto

Imagem da notícia ‘Devolva o dinheiro’: Gusttavo Lima cancela show e revolta prefeito de cidade pernambucana
É Hit

‘Devolva o dinheiro’: Gusttavo Lima cancela show e revolta prefeito de cidade pernambucana

O cantor recebeu um cachê antecipado de R$ 1,5 milhão; o sertanejo disse que não se apresentou por questões de saúde.

Redação

Imagem da notícia Léo Foguete sorteia visita à casa de fãs, fala sobre casamento e agenda de São João
É Hit

Léo Foguete sorteia visita à casa de fãs, fala sobre casamento e agenda de São João

Cantor prepara novo álbum para agosto.

João Lima Neto

Imagem da notícia Nattan homenageia Flávio José ao abrir show no São João de Campina Grande
É Hit

Nattan homenageia Flávio José ao abrir show no São João de Campina Grande

Show reuniu 60 mil pessoas no Parque do Povo

João Lima Neto