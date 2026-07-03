Filho de Neto Araújo sofre acidente a caminho do velório do pai, no Rio Grande do Norte

O filho do cantor Neto Araújo, que morreu nessa quinta-feira (2), aos 42 anos, se envolveu em um acidente, nesta sexta-feira (3), enquanto rumava ao velório do pai em Pendências, no Interior do Rio Grande do Norte.

O homem, que não teve o nome e a idade revelados, estava em um carro de aplicativo na RN-118, onde o veículo colidiu contra um animal. As informações são do g1.

Apesar do susto, ele passa bem. Ao portal da TV Globo, o Comando da Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) informou que a vítima foi levada para um hospital na cidade de Alto do Rodrigues, mas foi liberada em seguida, sem ferimentos graves.

O corpo de Neto Araújo foi velado na manhã de hoje, ginásio poliesportivo de Pendências, cidade natal do artista. O sepultamento acontece no Cemitério São Francisco, na mesma cidade.

Veja a trajetória de Neto Araújo no forró

Neto é conhecido pelas passagens na banda de forró Collo de Menina. Recentemente, ele voltu a integrar o grupo pela terceira vez.

A primeira ocorreu entre 2007 e 2010. Em seguida, ele retornou em 2011, permanecendo até 2012. O reencontro mais recente com o grupo aconteceu em novembro do ano passado.

Durante o período de festas juninas deste ano, o cantor participou de uma intensa maratona de apresentações. Conforme Bervan Morais, a banda realizou 22 shows durante a temporada de São João.

Neto deixa três filhos: duas filhas e um filho. Segundo Bervan Morais, uma das filhas mora em Pendências com a esposa do cantor, outra vive em Assú, também no Rio Grande do Norte, e o filho reside em Fortaleza. O artista também já era avô.

Morte após aniversário

O artista havia feito aniversário na última terça-feira (30).

De acordo com a página Forró Nordeste, especializada na cobertura do cenário forrozeiro, o cantor foi encontrado sem vida pela esposa, na residência onde morava, no município de Pendências (RN). Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado publicado no Instagram, a Collo de Menina lamentou a morte e destacou a trajetória do cantor dentro do grupo.

Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor Collo de Menina Banda

Hellen Araújo, filha do vocalista, também lamentou a morte do pai por meio de um vídeo. “Estou aqui passando para gravar para vocês, só para confortar e avisar. Hoje a gente perde não só um cantor, mas o meu pai, o meu ídolo, a pessoa com com quem eu aprendi muita coisa.”, disse.