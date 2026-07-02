‘Meu ídolo’: filha de Neto Araújo publica vídeo lamentando morte do pai

O artista havia completado aniversário na última terça-feira (30).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 20:25 (Atualizado às 20:26)
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Legenda: O artista tinha 42 anos e havia completado aniversário na última terça-feira (30).
Foto: Reprodução/Instagram.

Hellen Araújo, filha do cantor Neto Araújo, integrante da banda Collo de Menina, gravou um vídeo lamentando a morte do pai, que morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos, na cidade de Pendências (RN).

“Estou aqui passando para gravar para vocês, só para confortar e avisar. Hoje a gente perde não só um cantor, mas o meu pai, o meu ídolo, a pessoa com com quem eu aprendi muita coisa.”, disse a jovem no vídeo publicado pela página da grupo.

A jovem agradeceu as mensagens e carinho dos fãs e disse que seu pai estava no “momento mais feliz da vida dele, com firmeza nas coisas dele, realizando sonhos e num momento incrível".

“Está sendo muito difícil. Ele estava bem na noite anterior, e hoje infelizmente a gente encontrou ele sem vida, teve um infarto fulminante. Mas ele deixou um legado muito grande, uma história incrível, com muitos fãs, uma história linda”, disse ainda Hellen.

Na legenda da publicação, a banda também pediu para que os fãs “continuem envolvendo a família em suas orações e que, acima de tudo, prevaleçam o respeito, o carinho e a memória de quem tanto marcou nossas vidas”.

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MORTE APÓS O ANIVERSÁRIO

O artista havia completado aniversário na última terça-feira (30).

De acordo com a página Forró Nordeste, especializada na cobertura do cenário forrozeiro, o cantor foi encontrado sem vida pela esposa, na residência onde morava, no município de Pendências (RN). Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado publicado no Instagram, a Collo de Menina lamentou a morte e destacou a trajetória do cantor dentro do grupo.

Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor
Collo de Menina
Banda

O velório e o sepultamento acontecerão em Pendências, cidade onde o cantor nasceu. De acordo com o empresário, o enterro está previsto para esta sexta-feira (3), com horário ainda aguardando confirmação da família.

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