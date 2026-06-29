Palpites Brasil x Japão: veja apostas de Simone Mendes, Léo Foguete e Luiz Carlos, do Raça Negra

O clima da Copa do Mundo também tomou conta dos bastidores do São João de Maracanaú. Antes da partida entre Brasil e Japão, marcada para esta segunda-feira (29), artistas que passaram pelo evento deram palpites para o confronto. Entre eles, Simone Mendes, Léo Foguete e Luiz Carlos, voz do Raça Negra, que apostaram em vitória da Seleção Brasileira e ainda arriscaram os possíveis autores dos gols.

Apesar dos placares diferentes, os artistas demonstraram confiança na classificação brasileira e destacaram jogadores como Vinícius Júnior, Neymar, Endrick e Matheus Cunha entre os favoritos para marcar.

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A partida ocorre em Houston, nos Estados Unidos. Quem avançar pega Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas.

Palpites dos artistas para Brasil x Japão

Simone Mendes – Brasil 3 x 1 Japão

Gols do Brasil: Vinícius Júnior (2) e Endrick.

Também demonstrou torcida para que Neymar marque.



Léo Foguete – Brasil 5 x 0 Japão

Gols do Brasil: Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Endrick e Neymar (não definiu todos os autores dos cinco gols).



João Bosco – Brasil 2 x 1 Japão

Acredita em gols de Vinícius Júnior e Ryan.



Vinícius – Brasil 4 x 2 Japão

Gols do Brasil: Vinícius Júnior (2), Matheus Cunha e um zagueiro de cabeça.



Wawa Pinho – Brasil 3 x 1 Japão

Gols do Brasil: Vinícius Júnior (2) e Neymar.



Luiz Carlos – Brasil 3 x 0 Japão

Gols do Brasil: Neymar (1) e Vinícius Júnior (2).

Simone Mendes aposta em Vini, Endrick e Neymar

A cantora Simone Mendes foi uma das primeiras a dar o palpite. Inicialmente, ela apostou em uma vitória do Brasil por 3 a 1, com destaque para Vinícius Júnior, Endrick e Neymar. Ao longo da conversa, ainda brincou que um triunfo por 2 a 0 também seria suficiente.

Vou colocar 3 a 1. Acho que o Vini faz. Ele pode fazer mais outro e eu sou fãzona dele. A família sempre vai aos meus shows. O Endrick também, eu tô torcendo para que ele faça gol. Neymar, faça para nós também Simone Mendes Cantora

Em seguida, a sertaneja reforçou a confiança na Seleção: "Vamos ver o que vai acontecer. Segunda-feira, mais uma vitória. Dois a zero tá bom. Dois a zero tá bom para nós".

Léo Foguete prevê goleada brasileira

O cantor Léo Foguete foi o mais otimista entre os entrevistados. Para ele, o Brasil vencerá o Japão por 5 a 0.

O artista acredita que Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Endrick e Neymar podem balançar as redes, mas ressaltou que o mais importante é a vitória.

Vai ser muita peia, 5 a 0 fácil. Endrick, Cunha, Vinícius Júnior... Neymar vai fazer gol Léo Foguete Cantor

Durante a conversa, Léo também comentou que nasceu em 2004 e revelou que sonha em ver o Brasil conquistar uma Copa do Mundo. "Eu nasci em 2004. Tô sonhando até hoje, mas tô confiante nessa Copa".

Ao encerrar o palpite, resumiu a visão sobre futebol. "Não importa quem vai fazer. O que importa é ganhar. Futebol é simples, igual o Romário: chutou de bico, o que for, é gol".

João Bosco e Vinícius acreditam em vitória

A dupla João Bosco & Vinícius também entrou na brincadeira.

Inicialmente, João Bosco apostou em uma vitória por 2 a 1, enquanto Vinícius concordou com o mesmo placar. Depois, Vinícius mudou a previsão e passou a acreditar em um 4 a 2 para o Brasil.

Segundo ele, Vinícius Júnior marcaria duas vezes, Matheus Cunha faria outro gol e o quarto sairia em uma jogada de bola parada. "Eu acho que o Vini vai fazer mais dois, o Cunha faz mais um e o outro a gente coloca um zagueirão para fazer de cabeça no escanteio".

Wawa Pinho quer vitória 'com emoção'

O cantor Wawa Pinho também demonstrou confiança na Seleção e apostou em 3 a 1.

3 a 1, para ser com emoção. Deixa o Japão fazer um gol Wawa Cantor

Na avaliação dele, Vinícius Júnior marcaria duas vezes e Neymar completaria o placar brasileiro.

Luiz Carlos acredita em Neymar inspirado

Legenda: Raça Negra foi uma das atrações do São João de Maracanaú. Foto: Kid Jr/SVM.

Já Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, acredita que o Brasil vencerá por 3 a 0. Para o cantor, o forte calor poderá favorecer a equipe brasileira ao longo da partida. "Como o Japão corre muito, só que tá calor. No segundo tempo eles vão sentir. Vai ser 3 a 0 de novo".

Nos gols, ele aposta em uma grande atuação de Neymar e Vinícius Júnior.

Eu gostaria de ver o Neymar fazendo gol, pelo apelo mundial que ele tem. O Vinícius Júnior tá jogando pesado, então faz dois gols Luiz Carlos Cantor

O cantor ainda afirmou que passou a confiar mais na campanha da Seleção na Copa do Mundo. "Essa seleção precisa melhorar um pouco, ainda não entrou no eixo. Quando entrar, eu não acreditava muito, mas agora tô acreditando. Acho que vai dar Brasil e França na final".