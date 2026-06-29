Palpitômetro: especialistas apontam vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão pela fase 16 avos, a primeira eliminatória, da Copa do Mundo de 2026. Após se classificar na liderança do Grupo C, o Brasil tem nova decisão na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos EUA. E os especialistas da equipe Jogada acreditam na vitória canarinha no confronto.

Dos nove nomes consultados, oito apostam em vitória brasileira, com um empate. O duelo vale vaga nas oitavas de final, em Mundial histórico, com 48 seleções participantes.

Ao longo da história, inclusive, o Brasil sempre teve vantagem no embate. Ao todo, foram 14 jogos, com 11 vitórias do Brasil, dois empates e uma derrota.

O detalhe é que a única derrota foi justamente no último encontro entre as equipes, em outubro de 2025. Na época, em Tóquio, o time italiano de Carlo Ancelotti perdeu por 3 a 2, de virada, para os japoneses. Na Copa do Mundo, as equipes duelaram apenas uma vez, em 2006, pela fase de grupos: triunfo brasileiro por 4 a 1 na Alemanha.

Palpites da equipe Jogada para Brasil x Japão