Palpitômetro: especialistas apontam vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo

As equipes se enfrentam na fase 16 avos do Mundial

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 12:06)
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Legenda: O atacante Vinícius Júnior é a principal estrela da Seleção Brasileira
Foto: Megan Briggs / AFP
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A Seleção Brasileira enfrenta o Japão pela fase 16 avos, a primeira eliminatória, da Copa do Mundo de 2026. Após se classificar na liderança do Grupo C, o Brasil tem nova decisão na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos EUA. E os especialistas da equipe Jogada acreditam na vitória canarinha no confronto.

Dos nove nomes consultados, oito apostam em vitória brasileira, com um empate. O duelo vale vaga nas oitavas de final, em Mundial histórico, com 48 seleções participantes.

Ao longo da história, inclusive, o Brasil sempre teve vantagem no embate. Ao todo, foram 14 jogos, com 11 vitórias do Brasil, dois empates e uma derrota.

O detalhe é que a única derrota foi justamente no último encontro entre as equipes, em outubro de 2025. Na época, em Tóquio, o time italiano de Carlo Ancelotti perdeu por 3 a 2, de virada, para os japoneses. Na Copa do Mundo, as equipes duelaram apenas uma vez, em 2006, pela fase de grupos: triunfo brasileiro por 4 a 1 na Alemanha.

Palpites da equipe Jogada para Brasil x Japão

  • Alexandre Mota: vitória do Brasil
  • Denise Santiago: vitória do Brasil
  • Brenno Rebouças: empate do Brasil
  • Liuê Góis: vitória do Brasil
  • Jota Rômulo: vitória do Brasil
  • Wilton Bezerra: vitória do Brasil
  • Vladimir Marques: vitória do Brasil
  • André Almeida: vitória do Brasil
  • Crisneive Silveira: vitória do Brasil
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