Xand Avião e Riquelme juntos de novo? Cantor e baterista tocam em Aracaju

O público do Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), viveu um momento de nostalgia na noite de segunda-feira (29). Durante apresentação, Xand Avião convidou o baterista Riquelme, ex-integrante do Aviões do Forró, para uma participação especial no palco. O reencontro foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que celebraram os dois nomes que ajudaram a construir a história do grupo.

Ao apresentar o músico, Xand relembrou o início da trajetória dos dois, ainda nos primeiros anos do Aviões do Forró. O cantor contou que Riquelme entrou para a banda em 2003, quando ainda era conhecido como Pedro. Segundo ele, foi nesse período que surgiu o apelido artístico que acompanharia o baterista ao longo da carreira.

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"Eu cheguei para ele e perguntei: 'Como é teu nome?'. Ele falou: 'Pedrinho'. Aí eu disse: 'Pedrinho não tem nome de artista'. Como ele só falava do jogador argentino Riquelme, eu falei: 'Vou lhe chamar de Riquelme'. E estourou, né, meu batera?", contou Xand, arrancando risos e aplausos do público.

O cantor também destacou a importância do baterista na consolidação do Aviões do Forró pelo Brasil. Em um dos momentos mais emocionantes da apresentação, afirmou que, depois de Solange Almeida, poucas pessoas conhecem tão bem a trajetória da banda quanto Riquelme.

"Ninguém, depois da Solange, sabe o que a gente passou para fazer o nome do Aviões de Forró. E você tem uma parcela gigantesca nisso. Quando a gente chegava em Minas Gerais ou no interior da Bahia, muita gente queria tirar foto com o Riquelme antes mesmo de tirar comigo", declarou Xand Avião

Xand reuniu Riquelme com atual baterista no palco

O atual baterista da banda, Pedala, também participou da homenagem. Xand fez questão de reunir os dois músicos no palco para uma foto, elogiando a relação de respeito entre eles. "O respeito que o Pedala tem pelo Riquelme é uma coisa sem igual. Não é maior nem menor, é do mesmo tamanho", afirmou.

Em resposta, Riquelme agradeceu o carinho recebido e elogiou a trajetória do cantor. "Eu que agradeço o carinho e a consideração que você tem por mim. Por isso sua carreira só cresce cada vez mais", disse, sendo aplaudido pelo público.

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Antes de encerrar o momento, Xand ainda entregou as baquetas usadas por Riquelme durante a apresentação para que fossem lançadas aos fãs e aproveitou para brincar com a repercussão do reencontro. "Já estou ouvindo as notícias de amanhã: 'Será que o Aviões vai voltar?'", disse em tom descontraído, provocando uma nova reação da plateia.

Embora a declaração tenha sido feita em clima de brincadeira, o reencontro dos dois músicos reviveu a memória dos primeiros anos do Aviões do Forró e emocionou os chamados "aviãozeiros", que lotaram o evento em Aracaju.