Simone Mendes lançará projeto 'Minhas Memórias' no fim do ano: 'Presente aos meus fãs'

Cantora gravou cinco músicas inéditas na produção audiovisual.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 15:42

Nos bastidores do São João de Maracanaú, a cantora Simone Mendes falou sobre a forte ligação com o Ceará, relembrou uma das primeiras apresentações na cidade e revelou detalhes do projeto "Minhas Memórias" que prepara para ser lançado no segundo semestre de 2026.

O É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — lembrou SImone de uma apresentação no São João de Maracanaú que aconteceu em 2014, quando ela ainda estava grávida do filho Henry.

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Ela comentou que conciliava a rotina intensa de shows com a gestação e, posteriormente, com os primeiros meses de vida do filho.

Lembro muito de rodar dentro do ônibus, na época do Forró do Muído, buchuda com ele na barriga. Depois que nasceu, eu levava comigo também. Perdia noite de sono e, de manhã cedo, já estava com ele, virada, cuidando dele. Que bom saber que Maracanaú faz parte desse momento tão lindo da minha vida, que foi a chegada do meu primeiro filho
Simone Mendes
Cantora

Carinho pelo Ceará

A cantora também relembrou a apresentação realizada durante as comemorações pelos 300 anos de Fortaleza e disse ter ficado emocionada com a recepção do público cearense.

"Assisti às imagens e vi aquela loucura debaixo de chuva, todo mundo muito animado, vivendo aquele momento como se fosse o último da vida. Fui embora com o coração cheio de alegria e de amor porque vivemos uma noite muito mágica".

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Simone reforçou o carinho que tem pelo Estado e agradeceu ao público pelo apoio recebido desde o início da carreira.

"Voltar a Maracanaú é sempre um prazer. Sempre faço questão de falar do amor que tenho por essa terra. Vocês são responsáveis por tudo o que aconteceu na minha história. Fortaleza me abraçou desde o primeiro momento em que cheguei aqui. Sou muito grata."

Novo projeto reúne grandes nomes da música sertaneja

Para o o fim do ano, Simone confirmou o lançamento do projeto "Minha Memórias", gravado ao lado de alguns dos principais nomes da música sertaneja brasileira. 

O projeto reúne participações de Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Leonardo, Daniel e Luciano, entre outros artistas.

Canções inéditas:

  • “Me Ama Quando Bebe”
  • “Fica Tranquila”
  •  “Foto Feliz”
  • “Sinais”
  •  “Frio de Saudade”

Regravações:

  • “Talismã”
  • “Não Olhe Assim”
  • “Foto Feliz”
  • “Meu Disfarce”
  • “Página de Amigos”

"Vai sair o novo trabalho que gravei. Estava ouvindo e chorei porque volto ao passado. Saber que essas grandes vozes fizeram questão de participar desse projeto é um presente muito maravilhoso. Vai ser um presente de fim de ano para os meus fãs", destacou Simone.

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