Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam gestação do primeiro filho

Gestação marca uma nova fase para os dois, que completam 16 anos de relacionamento em outubro.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 14:35
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Legenda: Juntos há 15 anos, Matheus Fernandes e Tamiris Dias contaram que a gravidez foi uma surpresa, mas encarada como um presente.
Foto: Divulgação/Luan Schauman.

O cantor cearense Matheus Fernandes e a influenciadora Tamiris Dias anunciaram nessa quarta-feira (8) que serão pais pela primeira vez. A novidade foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente recebeu mensagens de carinho de fãs, amigos e familiares.

Juntos há 15 anos, Matheus Fernandes e Tamiris Dias contaram que a gravidez foi uma surpresa, mas encarada como um presente.

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Na publicação, o casal afirmou que a chegada do bebê aconteceu "no tempo de Deus", expressão usada para definir o momento especial vivido pela família.

União se aproxima de 16 anos

A gestação marca uma nova fase para os dois, que completam 16 anos de relacionamento em outubro. Além da comemoração pela trajetória construída juntos, eles agora se preparam para viver a experiência da maternidade e da paternidade pela primeira vez.

O sexo do bebê ainda não foi revelado. Mesmo assim, o casal informou que pretende compartilhar com o público alguns momentos da gestação até a chegada do novo integrante da família.

Vivendo um período de sucesso na carreira, Matheus Fernandes também falou sobre a emoção de realizar o sonho de ser pai.

"Estou vivendo um sonho. Sempre imaginei esse momento, mas quando ele realmente chega, é impossível descrever a emoção. Saber que vou ser pai ao lado da Tamiris, depois de tantos anos construindo nossa história juntos, é o maior presente que Deus poderia nos dar. Nosso filho ou filha já é muito amado e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com todo mundo", declarou.

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