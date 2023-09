Quem é o pai da dupla Chitãozinho e Xororó? Conheça história retratada na série da Globoplay

Com o lançamento da série "As Aventuras de José & Durval" na Globoplay, fãs da dupla Chitãozinho e Xororó começaram a questionar sobre a história do pai dos cantores. Os irmãos foram apresentados ao ofício de músico pelos pais: Araci Prudêncio de Lima e Mário de Lima, o Seu Marinho.

Mário de Lima também trabalhou como cantor quando era solteiro. Tentou a vida musical em São Paulo e, após um período na capital paulista, retornou ao Paraná e chegou a formar dupla com um amigo.

Legenda: Mário de Lima. pai de Chitãozinho e Chororó Foto: Reprodução/Redes sociais

Com os passar dos anos, ele conheceu Araci e do relacionamento nasceram Chitãozinho e Xororó. Em casa, o pai dos sertanejos cantava em dupla com a mulher: ele fazia a segunda voz e ela, a primeira. Ainda crianças, eles não tinham rádio em casa e tiveram os pais como primeira inspiração.

Na série disponível na Globoplay, o ator Marco Ricca interpreta Mário, pai da dupla. Os irmãos chegaram a gravar uma composição do pai no primeiro álbum da carreira, a canção "Tocando a Boiada".

Série retrata início e ascensão musical

Legenda: Rodrigo Simas e Felipe Simas atuam na fase adulta dos sertanejos na série 'As Aventuras de José e Durval' Foto: Divulgação/Globoplay

As "Aventuras de José & Durval" é uma produção dramatúrgica que mergulha na obra dos artistas desde a infância até o início da consagração nos palcos.

Mesclando fatos e ficção, a história se inicia em 1968 e é ambientada em Astorga, no interior do Paraná. Nos primeiros episódios o espectador conhece a realidade de José e Durval, que, ainda crianças, enfrentam com a família diversas dificuldades e vivem a descoberta da paixão pela música.

Em cena, os irmãos Rodrigo Simas e Felipe Simas interpretam os protagonistas nas fases adolescente e adulta.

Durante a época em que a série percorre a infância dos músicos, os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas são, respectivamente, José e Durval.