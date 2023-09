Perlla promete retomar carreira de cantora e relembra visitas ao marido na prisão: 'me reconheciam'

A cantora Perlla, que atualmente está vivendo um hiato musical, surpreende os fãs ao contar, em entrevista ao site Extra, que prepara álbum para celebrar 20 anos de trajetória. Sem lançar disco desde 2014, com uma temporada de investimento na carreira gospel (de 2012 a 2016), a funkeira carioca fala o que mantém até hoje como característica sua.

"Minha vontade e o amor à música. Isso estará dentro de mim, não importa a idade, ou se estou cantando pagode, funk pop ou gospel. Faço música com a minha verdade, com a liberdade de me expressar", detalha.

Quando indagada do porquê do "gap" sem gravar, a artista explica: "eu precisei passar por alguns reajustes emocionais, me colocar no eixo. Quando não estou bem, isso reflete na música. Eu não estava conseguindo me doar 100%. Precisei dessa respirada".

Na linha dos reajustes que buscou, ela fala que teve que passar por terapia e até rever a voz, a qual foi afetada por problemas psicológicos. "Os problemas emocionais afetaram a minha garganta. Eu parecia um apito, não conseguia cantar nada. Isso mexeu muito comigo. Foi um baque atrás do outro, mas graças a Deus a minha criança interior já gritou muito para agora eu poder ser essa adulta saudável".

Saúde afetada

Dentre as provações que afetaram a saúde da funkeira, ela destaca a prisão do marido em outubro de 2022, o empresário Patrick Abrahão, investigado por esquema de pirâmide financeira, mas solto em agosto deste ano.

"Foi um momento muito difícil, mas graças a Deus vencemos. Muitas pessoas que falavam a nosso respeito devem ter ficado surpresas porque meu marido e eu ficamos ainda mais unidos. Patrick está se readaptando à rotina e eu dou apoio a todo momento", declara e confirma que era reconhecida nas visitas ao presídio.

Perlla Cantora Eu estava sempre nas visitas. Toda quarta-feira ia para Bangu, às 5h, para entrar na fila e vê-lo logo. Eu estava lá como qualquer outra pessoa, não existe benefício por ser artista. Me reconheciam, seja pelo meu rosto, ou quando eu mostrava a identidade. Perlla não é um nome muito comum (risos). Não gosto de ficar lembrando desse período. Passei por momentos muito complicados que prefiro não falar. Estamos bem

Perlla pretende entrar em estúdio para regravar alguns de seus hits, está reunindo convidados especiais para a iniciativa e vai lançar um álbum comemorativo em breve. Vale lembrar que o último disco lançado por ela foi "Noite de Paz - Canções para Celebrar" (2014). Desde 2018 a carioca não lança nenhum projeto musical novo e, em 2022, anunciou oficialmente que abandonaria a carreira de cantora para se tornar influenciadora digital.