Ônibus com a cantora Juliana Bonde leva tiro em tentativa de assalto; assista

A cantora Juliana Bonde passou por um grande susto acompanhada da banda, nesta sexta-feira (12). Segundo postagem da forrozeira no Instagram, um homem atirou contra o ônibus dela em tentativa de assalto na BR-381, sentido ao Vale do Aço, em Minas Gerais.

Conforme a cantora, por volta das 6h da manhã, um homem tentou abordar o ônibus em que ela viajava com a banda, no trecho entre São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade.

Assista:

Sem feridos

Com o disparo contra o para-brisa, estilhaços de vidro chegaram a cair em cima de um dos membros da banda da cantora.

"Acabamos de ter um livramento. Tentativa de assalto na estrada. Tomamo um tiro. Graças a Deus, nada aconteceu. Só parou alguns vidros na cara do Danilo", declarou Juliana Bonde em vídeo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.