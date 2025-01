Nego do Borel escapa de assalto após ser reconhecido no Rio de Janeiro: 'Me devolveu tudo'

O cantor Nego do Borel relatou, em vídeos no Instagram, que sofreu uma tentativa de assalto na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ), na noite desse domingo (19). Apesar do susto, o G1 apurou que não houve registro do crime em nenhuma delegacia até esta segunda (20).

O artista passou pela tentativa de assalto perto da praça Vanhargen — um dos principais pontos de bares do bairro. Na legenda do vídeo, o artista declarou que os assaltantes devolveram tudo que tinham roubado.

Veja relato do cantor:

"Família, acabei de ser roubado pela Tijuca. Toma cuidado pela Tijuca. Os caras roubaram meu telefone, apontaram o telefone na minha cara, eu achei que ia morrer. Nasci de novo", detalhou o artista em rede social.

"Eu falei: 'Pode levar tudo'. Aí viu que era eu, me devolveu tudo. O moleque da moto queria devolver meu telefone, eu falei: 'bota no chão que eu pego'. Cuidado pela Tijuca, perto do Buxixo. Nunca vi isso na minha vida", relatou Nego do Borel.

A Tijuca é o mesmo bairro do Morro do Borel, favela de origem do artista.

